Golasecca festeggia Santa Cecilia
Domenica 30 novembre alle ore 10.30 animeranno la celebrazione Eucaristica nella chiesa parrocchiale Santa Maria Assunt
A Golasecca domenica 30 novembre, il Corpo Musicale “G.Colombo” e “A.Viotti” ricorderanno la patrona Santa Cecilia.
Domenica 16 novembre il corpo Musicale”G. Colombo” di Sesto Calende insieme al “corpo Musicale “A.Viotti” di Golasecca (unione da due anni delle bande musicali) hanno ricordato la patrona Santa Cecilia durante la Celebrazione Eucaristica nella Chiesa Prepositurale di Sesto Calende.
Domenica 30 novembre alle ore 10.30 animeranno la celebrazione Eucaristica nella chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta di Golasecca.
Al termine seguirà il pranzo sociale.
