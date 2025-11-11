“H come Hefner, Hippy e Houston”: a Radio Materia si gioca con l’alfabeto
Questa sera Gian Paolo e Oscar ci portano in un viaggio tra icone pop, curiosità storiche e tanta musica. ABC è la trasmissione affronta ogni settimana una lettera dell’alfabeto, raccontando storie e fenomeni culturali
Una lettera, mille mondi. È il gioco – colto e divertente – al centro di ABC, il programma radiofonico condotto da Oscar Micci e Giampaolo De Tomasi su Radio Materia in onda ogni martedì alle 21. La puntata di oggi martedì 11 novembre è dedicata a riflessioni, racconti e note musicali alla lettera H.
Con uno stile brillante e una selezione musicale raffinata, i due conduttori hanno costruito un affresco variegato in cui si intrecciano personaggi simbolo, movimenti culturali, fatti curiosi e leggi stravaganti, tutti accomunati dall’iniziale H.
Dall’Hugh di Playboy all’Herbie del jazz
Tra i protagonisti evocati nel corso della puntata non poteva mancare Hugh Hefner, il controverso fondatore di Playboy, figura chiave nella rivoluzione sessuale americana, accostato – con tono ironico e documentato – al celebre pornoattore John Holmes. Ma l’H di ABC è anche quella di Herbie Hancock, leggenda del jazz, e della voce potente di Whitney Houston, entrambi portati in trasmissione attraverso alcuni brani selezionati con cura per introdurre e accompagnare i temi trattati.
Spazio anche al rock con The Eagles, e alla tradizione blues con Muddy Waters, in una scaletta che diventa parte integrante del racconto, ponte sonoro tra epoche e ambienti diversi.
Hippy, Hooligan e leggi assurde
La H è anche quella di Hippy e Hooligan, due movimenti che, pur agli antipodi, hanno segnato la storia recente: i primi simbolo della contestazione pacifica e della controcultura, i secondi legati invece a fenomeni di violenza negli stadi.
Con tono leggero ma puntuale, la trasmissione ha esplorato anche alcune leggi surreali: da Hong Kong, dove esiste un’antica norma che riguarda i mariti infedeli, a Holyoke, cittadina del Massachusetts con regolamenti bizzarri legati alla vita quotidiana.
Un programma che informa e intrattiene
«Il nostro obiettivo è semplice: dare nozioni, stimolare riflessioni e offrire una compagnia intelligente» – spiegano i due conduttori, che rendono ogni puntata di ABC un’occasione per mescolare cultura alta e popolare, curiosità e approfondimento, sempre con uno sguardo ironico e un ritmo dinamico.
La lettera H, dunque, diventa pretesto per attraversare linguaggi, stili di vita e geografie, in un format che si distingue per leggerezza e spessore.
