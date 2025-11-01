Halloween in corsia nei reparti pediatrici di Varese: tra paura e magia, vince il sorriso
Zucche, streghe e fantasmi per un giorno di festa firmato Il Ponte del Sorriso, che ha trasformato i reparti pediatrici in spazi di gioco e fantasia
Dopo una settimana di laboratori dedicati a Halloween, la festa più attesa è finalmente arrivata. Grazie all’impegno de Il Ponte del Sorriso di Varese, i reparti pediatrici della provincia si sono vestiti di magia e colori, regalando ai piccoli pazienti un momento di allegria e leggerezza.
Le corsie si sono trasformate in spazi “da brivido”, popolati da streghe, fantasmi, pipistrelli, zucche e scheletri. Strani personaggi si sono aggirati tra le stanze: erano i bambini e i cani mascherati che hanno partecipato alle feste con entusiasmo, tra giochi, dolcetti e una “torta cimitero”, un piccolo orrore culinario preparato da vere “streghe”, ma dal gusto irresistibile.
L’iniziativa ha permesso ai piccoli pazienti e alle loro famiglie di vivere un momento di condivisione e spensieratezza, aiutandoli a non sentirsi esclusi dalla vita che scorre fuori dall’ospedale e a ritrovare un po’ di normalità anche durante la degenza. A rendere la giornata ancora più speciale, la presenza del volontario e illusionista Walter Maffei, che con i suoi giochi di prestigio ha portato stupore e meraviglia tra le corsie, regalando un tocco di vera magia.
