“Il basket siamo noi” nel segno della continuità: Umberto Argieri confermato presidente

Sarà di nuovo Umberto Argieri a guidare “Il basket siamo noi” verso il decennale. L’associazione (trust) dei tifosi della Pallacanestro Varese, che raduna oltre 500 iscritti, ha votato per il rinnovo del consiglio direttivo scegliendo la strada della continuità.

All’interno del gruppo è forte la componente femminile: la vicepresidenza sarà Paola Guarneri, la segretaria Paola Biancheri mentre Elena Soldani svolgerà i compiti da tesoriere. Nel consiglio direttivo trovano posto anche Giulio Corgatelli, Paolo Martegani e Luca Thomas Villa, che fu il primo presidente di IBSN all’atto della fondazione nel 2016.

Il consiglio attuale resterà in carica per il biennio 2025-2027 e lavorerà a fianco di Pallacanestro Varese per sostenere il club biancorosso ma, come avviene da tempo, ha anche in cantiere numerosi progetti che impattano anche la vita cittadina come, per esempio, il rifacimento dei campetti all’aperto del Campus. Nel frattempo il trust ha presentato la quarta edizione della School Cup, il torneo provinciale di basket per le scuole superiori (ma c’è anche la versione per le medie, under 14) che è un altro dei fiori all’occhiello dell’associazione.

“Il basket siamo noi” è stato protagonista nella 5a puntata del nostro podcast “Luci a Masnago” nella quale è stata ospite la segretaria dell’associazione, Paola Biancheri. L’episodio è disponibile nel box seguente; l’intervista a Paola è nell’ultima parte del file.