“Il basket siamo noi” nel segno della continuità: Umberto Argieri confermato presidente
Eletto il direttivo dell'associazione che raduna oltre 500 tifosi della Pallacanestro Varese e che nel 2026 festeggerà il decennale. Vice sarà Paola Guarneri
Sarà di nuovo Umberto Argieri a guidare “Il basket siamo noi” verso il decennale. L’associazione (trust) dei tifosi della Pallacanestro Varese, che raduna oltre 500 iscritti, ha votato per il rinnovo del consiglio direttivo scegliendo la strada della continuità.
All’interno del gruppo è forte la componente femminile: la vicepresidenza sarà Paola Guarneri, la segretaria Paola Biancheri mentre Elena Soldani svolgerà i compiti da tesoriere. Nel consiglio direttivo trovano posto anche Giulio Corgatelli, Paolo Martegani e Luca Thomas Villa, che fu il primo presidente di IBSN all’atto della fondazione nel 2016.
Il consiglio attuale resterà in carica per il biennio 2025-2027 e lavorerà a fianco di Pallacanestro Varese per sostenere il club biancorosso ma, come avviene da tempo, ha anche in cantiere numerosi progetti che impattano anche la vita cittadina come, per esempio, il rifacimento dei campetti all’aperto del Campus. Nel frattempo il trust ha presentato la quarta edizione della School Cup, il torneo provinciale di basket per le scuole superiori (ma c’è anche la versione per le medie, under 14) che è un altro dei fiori all’occhiello dell’associazione.
“Il basket siamo noi” è stato protagonista nella 5a puntata del nostro podcast “Luci a Masnago” nella quale è stata ospite la segretaria dell’associazione, Paola Biancheri. L’episodio è disponibile nel box seguente; l’intervista a Paola è nell’ultima parte del file.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.