Openjobmetis, si riparte dal fondo: a Tortona per riaccendere i motori

Le prime vittorie stagionali di Sassari e Treviso nel giro di pochi giorni hanno risucchiato la Openjobmetis sul fondo della classifica di Serie A: i biancorossi, con i due soli punti incamerati in Sardegna, sono stati raggiunti da sardi e veneti per un poker di fanalini di coda che comprende anche Udine.

Con questa situazione – non certo la più intrigante – la squadra di Kastritis si presenterà in campo a Tortona (domenica 9 novembre, ore 18) contro una squadra già affrontata due volte in precampionato: la prima proprio nella Nova Arena della città piemontese dove ci fu una sconfitta onorevole, la seconda nella disastrosa spedizione in Valsesia dove i biancorossi furono demoliti con un distacco record di 54 punti.

Insomma, se già la classifica non brilla, l’avversaria è di quelle molto complicate: la Bertram affidata a Mario Fioretti (storico assistente di Milano, per la prima volta da capo allenatore in Serie A) è stata capace di battere l’Olimpia all’esordio al Forum e ha perso una sola volta, a Trento. I “Leoni” sono anche più freschi di Librizzi e compagni perché non hanno disputato il turno infrasettimanale rimandato al 12 novembre contro Trieste. C’è però un dubbio, quello legato alle condizioni di Ezra Manjon, talentuoso play alle prese con un problema muscolare. Il suo impiego sarà deciso solo nelle ore precedenti alla contesa.

Sul fronte biancorosso invece, la squadra è preannunciata al completo. Allerik Freeman si è ristabilito dopo il forte attacco gastrointestinale che lo ha tolto in extremis dal referto del match con la Virtus ed è tornato ad allenarsi con i compagni. Kastritis ha diretto la rifinitura al Campus con tutti gli uomini a disposizione e quindi disporrà per la prima volta di un vero assetto a sei stranieri (anche se uno rimane Moody, in assenza di alternative). Basterà per impensierire una squadra come la Bertram che – Manjon o meno – ha una rosa lunga e di qualità? Sotto i tabelloni Tortona può vantare una coppia come quella formata da Olejniczak e Biligha (con Gorham di supporto) mentre tra gli esterni i nomi caldi sono quelli di Hubb, Vital (decisivo lo scorso anno nel togliere il successo ai biancorossi) e Baldasso.

«Siamo un po’ stanchi fisicamente ma ce lo aspettavamo e abbiamo organizzato il programma settimanale di conseguenza» spiega alla vigilia Ioannis Kastritis. «Mentalmente però i ragazzi stanno bene e sono pronti a compiere un altro passo avanti contro Tortona. Giocheremo in trasferta contro un’avversaria forte, dovremo essere molto concentrati e pronti a pareggiare la loro fisicità: i rimbalzi e la nostra capacità di svolgere gli schemi d’attacco sono due aspetti molto importanti».

CLASSIFICA (dopo 6 giornate): V. Bologna, Brescia 10; Tortona*, Milano, Venezia, Cremona 8; Trieste*, Trapani (-2), Trento 6; Napoli, Cantù, Reggio Emilia 4; Udine, VARESE, Treviso, Sassari 2.

* una partita in meno