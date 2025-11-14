Varese News

Il Crespi rilancia i classici: corsi di lingua greca e cultura classica aperti alla cittadinanza a Busto Arsizio

Disponibili due classi: una base per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al Greco classico e una avanzata per chi già conosce i rudimenti della lingua

vaso greco

Il Liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio rinnova anche quest’anno la sua offerta culturale dedicata al mondo antico, con la ripresa dei corsi serali di lingua greca e di cultura classica, aperti a studenti, docenti e cittadini interessati.

I corsi, inizialmente ideati e organizzati dal prof. Michele Trapani, saranno da quest’anno curati dal prof. Massimiliano Labanca, che ne raccoglie il testimone, confermandone lo spirito di apertura e di divulgazione del patrimonio classico.

Il corso di lingua greca, basato sul metodo natura e sul manuale Athenaze, sarà tenuto da alunne e alunni del Crespi a partire da martedì 2 dicembre 2025 e prevede due livelli: una classe base, per principianti assoluti; e una classe intermedia-avanzata, per chi possiede già una conoscenza di base della lingua.

Il corso di cultura e letteratura classica, intitolato Erose Philia: percorsi d’amore nella letteratura greca e latina e tenuto dal prof. Labanca, inizierà invece martedì 20 gennaio 2026. È aperto a tutti e non richiede la conoscenza del greco o del latino.

Per saperne di più, si potrà partecipare all’incontro di presentazione di tutti i corsi che si terrà martedì 25 novembre alle 18:00 all’aula magna del Liceo Crespi.

Per iscriversi è possibile compilare i moduli disponibili a questi link: Iscrizione al corso serale di greco – Liceo Crespi e Iscrizione al corso di cultura classica “Eros e Philia” – Liceo Crespi.

Pubblicato il 14 Novembre 2025
