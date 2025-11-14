Il Crespi rilancia i classici: corsi di lingua greca e cultura classica aperti alla cittadinanza a Busto Arsizio
Disponibili due classi: una base per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al Greco classico e una avanzata per chi già conosce i rudimenti della lingua
Il Liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio rinnova anche quest’anno la sua offerta culturale dedicata al mondo antico, con la ripresa dei corsi serali di lingua greca e di cultura classica, aperti a studenti, docenti e cittadini interessati.
I corsi, inizialmente ideati e organizzati dal prof. Michele Trapani, saranno da quest’anno curati dal prof. Massimiliano Labanca, che ne raccoglie il testimone, confermandone lo spirito di apertura e di divulgazione del patrimonio classico.
Il corso di lingua greca, basato sul metodo natura e sul manuale Athenaze, sarà tenuto da alunne e alunni del Crespi a partire da martedì 2 dicembre 2025 e prevede due livelli: una classe base, per principianti assoluti; e una classe intermedia-avanzata, per chi possiede già una conoscenza di base della lingua.
Il corso di cultura e letteratura classica, intitolato Erose Philia: percorsi d’amore nella letteratura greca e latina e tenuto dal prof. Labanca, inizierà invece martedì 20 gennaio 2026. È aperto a tutti e non richiede la conoscenza del greco o del latino.
Per saperne di più, si potrà partecipare all’incontro di presentazione di tutti i corsi che si terrà martedì 25 novembre alle 18:00 all’aula magna del Liceo Crespi.
Per iscriversi è possibile compilare i moduli disponibili a questi link: Iscrizione al corso serale di greco – Liceo Crespi e Iscrizione al corso di cultura classica “Eros e Philia” – Liceo Crespi.
