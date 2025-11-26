Il liceo Manzoni, Sos Malnate e il giornalismo di guerra nelle dirette di Radio Materia
Scegliere una scuola, scegliere di prestare soccorso o scegliere di seguire una crisi internazionale. Oggi in diretta parleremo delle scelte che facciamo e di come fanno la differenza
Quanti ospiti a Radio Materia questo mercoledì: nuova puntata di “Che scuola fai” alle 15 coi rappresentanti del liceo Manzoni di Varese, appuntamento col soccorso socio sanitario di Sos Malnate alle 16,30 e la vita di un reporter di guerra tradatese, Andrea Carrubba, alle 18.
Alle 15 Che scuola fai
Alessandra Toni torna a parlare con gli studenti delle nostre scuole superiori. Dopo il successo della prima puntata con i ragazzi del Cairoli, oggi tocca ai loro colleghi rappresentanti di istituto del Manzoni. Chiara, Agniia e Viktoria ci racconteranno la loro scuola. Qui trovate l’articolo che presenta la puntata di oggi.
Alle 16,30 Soci All Time
Marco Sarti e Marco Leo Cavallasca ci racconteranno come funziona Sos Malnate, le loro attività e la vita dei volontari che ogni giorno sono presenti sulle strade del nord della provincia per soccorrere e aiutare la popolazione.
Alle 18 Chi l’avrebbe mai detto
Andrea Carrubba è un giornalista che si occupa di esteri. Il reporter tradatese ci racconterà la sua esperienza in Ucraina e in altri teatri di crisi del mondo. Un lavoro che ha cambiato la sua vita e una vita che lo ha messo davanti ad una scelta: continuare a viaggiare o fermarsi un attimo?
