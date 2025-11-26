Varese News

Il liceo Manzoni, Sos Malnate e il giornalismo di guerra nelle dirette di Radio Materia

Scegliere una scuola, scegliere di prestare soccorso o scegliere di seguire una crisi internazionale. Oggi in diretta parleremo delle scelte che facciamo e di come fanno la differenza

Quanti ospiti a Radio Materia questo mercoledì: nuova puntata di “Che scuola fai” alle 15 coi rappresentanti del liceo Manzoni di Varese, appuntamento col soccorso socio sanitario di Sos Malnate alle 16,30 e la vita di un reporter di guerra tradatese, Andrea Carrubba, alle 18.

Alle 15 Che scuola fai

Alessandra Toni torna a parlare con gli studenti delle nostre scuole superiori. Dopo il successo della prima puntata con i ragazzi del Cairoli, oggi tocca ai loro colleghi rappresentanti di istituto del Manzoni. Chiara, Agniia e Viktoria ci racconteranno la loro scuola. Qui trovate l’articolo che presenta la puntata di oggi.

Alle 16,30 Soci All Time

Marco Sarti e Marco Leo Cavallasca ci racconteranno come funziona Sos Malnate, le loro attività e la vita dei volontari che ogni giorno sono presenti sulle strade del nord della provincia per soccorrere e aiutare la popolazione.

Alle 18 Chi l’avrebbe mai detto

Andrea Carrubba è un giornalista che si occupa di esteri. Il reporter tradatese ci racconterà la sua esperienza in Ucraina e in altri teatri di crisi del mondo. Un lavoro che ha cambiato la sua vita e una vita che lo ha messo davanti ad una scelta: continuare a viaggiare o fermarsi un attimo?

Come contattarci

Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE SU SPOTIFY, SPREAKER AMAZON MUSICA, APPLE PODCAST E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE VI SONO PIACIUTE

Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

Pubblicato il 26 Novembre 2025
