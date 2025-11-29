Il nuovo polo scolastico di San Fermo: un luogo da vivere per tutta la comunità

Gremito di famiglie sabato mattina l’atrio della primaria IV Novembre per un Open day speciale, in cui è stata presentata la scuola del prossimo futuro: il nuovo polo scolastico di San Fermo, che da settembre accoglierà i bambini della primaria e i ragazi della seondaria Don Rimoldi – Righi.

Ad accogliere bambini e genitori, assieme alla preside e agli insegnanti, anche il sindaco Davide Galimberti e gli assessori Rossella Dimaggio – con delega ai Servizi educativi – e Andrea Civati – Lavori pubblici.

«Proprio in questo atrio, qualche anno fa, con gli alunni che allora frequentavano la IV Novembre, abbiamo iniziato a pensare e progettare la scuola finanziata con i fondi del PNRR, nel quadro di un investimento più generale sul quartiere, che include il nuovo Polo educativo 0-6, in costruzione qui accanto e la palestra di roccia nel parco di via Pergine», ha detto Galimberti.

IL NUOVO POLO SCOLASTICO

«A settembre la scuola che abbiamo immaginato insieme sarà pronta ad accogliere gli studenti di primaria e secondaria. Tanti spazi flessibili e funzionali, realizzati secondo principi di sostenibilità e con le migliori tecnologie – ha aggiunto Civati – Spazi innovativi che meritano di essere abitati da una didattica innovativa».

Il nuovo polo scolastico è composto da quattro edifici collegati attorno ad una pizza, l’agorà centrale. Oltre alle due scuole, troveranno spazio qui un’ampia palestra dotata di spalti e un autitorium estremamente flessibile: «Solo il giardino della primaria sarà recintato, per il resto la scuola è pensata con una continuità tra spazi interni ed esterni, funzionali ad una didattica attiva», ha precisato l’assessora Dimaggio.

Sui tavoli e appesi alle finestre, i rendering della scuola che sarà, spazi interni ed esterni: «La scuola deve educare il più possibile, anche nel pomeriggio, anche interagendo con le famiglie e la comunità – ha detto la preside del Ic Varese 1 Don Rimoldi, Caterina Gioia – Mi auguro che il quartiere viva e difenda questa scuola, condividendo spazi e principi educativi».

LA SECONDARIA DON RIMOLDI – RIGHI

Anche la scuola media Righi, attualmente in via Como, troverà spazio a settembre nel nuovo polo scolastico di San Fermo. «Inizialmente non era previsto, ma quando sono arrivata alla direzione di questo Istituto comprensivo un anno fa e ho visto la portata di questo progetto, ho pensato che fosse giusto dare anche ai ragazzi della media Righi, l’opportunità di crescere in una scuola nuova e ricca di nuove opportunità didattiche».

L’assessora Dimaggio dal canto suo ha rassicurato i genitori assicurando che il Comune si farà carico del trasporto degli attuali alunni della Righi al nuovo plesso di via Pergine per i prossimi due anni.

Sono stati invece gli insegnanti della secondaria dell’Ic Varese 1 a presentare una nuova proposta formativa che vede accanto all’orario di 30 ore e quello di 36 ore settimanali (quest’ultimo con due rientri pomeridiani), una terza proposta a 32 ore per una curvatura sportiva che permetterà agli studenti di praticare, 4 ore di attività motoria, il doppio delle ordinarie due.

“L’idea è che i ragazzi possano sperimentare alla fine del percorso almeno 11 diverse discipline sportive, non tanto perché diventino atleti, ma perché possano abbracciare uno stile di vita più sano, con una maggiore consapevolezza in termini di cura e rispetto del proprio corpo in senso lato», ha detto l’insegnante di motoria Bonacci, parlando ad esempio di sana alimentazione, valori sportivi e di una completa attività motoria.

Preziosa in questo senso anche la nuova collaborazione con il Liceo scientifico Ferraris.

PIÙ SPORT A SCUOLA E NEL QUARTIERE

Tra le novità legate al nuovo Polo scolastico, c’è l’opportunità, per i bambini della primaria e per i ragazzi delle medie, di poter interagire con gli studenti del Liceo scientifico sportivo di Varese.

«Avere delle strutture sportive all’avanguardia come la nuova palestra del polo scolastico e quela di arrampicata, sempre in via Pergine, è una grande opportunità per i nostri studenti», ha detto il preside del Ferraris, Marco Zago, intervenendo all’open day.

I ragazzi del Liceo scientifico sportivo non solo utilizzeranno le strutture, come pure gli studenti di primaria e secondaria, ma avranno la possibilità di lavorare insieme agli alunni più giovani. «In questo modo i nostri ragazzi iniziaeranno a capire sul campo cosa significa essere formatori, mentre gli alunni dell’IC Varese 1 potranno apprendere diverse specialità sportive dai nostri studenti, che sono quasi loro coetanei, aggiungendo una compenente relazionale all’apprendimento di grande valore per tutti».

E da parte sua un plauso all’idea di scuola implicita nella nuova struttura «che non si presenta come uno spazio chiuso, ma come un ambiente aperto e sicuro allo stesso tempo – ha detto Zago – Una scuola che aiuta bambini e ragazzi a guardare l’orizzonte del loro futuro, che è fuori, nel mondo».

I PROGETTI DELLA SCUOLA PRIMARIA

L’offerta didattica della primaria IV Novembre è da sempre articolata sulle 40 ore settimanali. Una scuola a tempo pieno nata nel 1969 «innovativa sin dalla sua nascita, con un progetto didattico ricco di attività laboratoriali a classi aperte, sia in orizzontale che in verticale», ha detto la cordinatrice Elisabetta Cerchi rivolta ai genitori.

A ciascuna famiglia la possibilità di scegliere tra questo progetto tradizionalmente innovativo, intitolato “Una scuola nel mondo, il mondo nella scuola” o il progetto Una scuola, nato nel 2017 proprio da due insegnanti della IV Novembre in collaborazione con l’università Bicocca di Milano.

Un prgetto in ci la didattica attiva per esperienze permea tutta l’esperienza scolastica, che si svolge sia dentro che fuori il perimetro scolastico, con l’obiettivo di coltivare la naturale curiosità dei bambini nel capire il mondo che li circonda.

Per conoscere la proposta didattica della primaria IV Novembre le famiglie possono partecipare alle attività in programma per la Settimana di Scuola aperta, dal 1 al 10 dicembre.

Per maggiori informazioni 0332 331277.

VERSO L’APERTURA DEL NUOVO POLO SCOLASTICO

Gli alunni di primaria e secondaria del IC Varese 1 saranno coinvolti nelle prossime settimane nella definizione del futuro Polo scolastico su due proposte. La prima è “Scegli il logo“, per disegnare il futuro simbolo della scuola, mentre il secondo, in collaborazione con il Comune di Varese e come già avvenuto in precedenti riqualificazioni scolastiche, è Scegli il colore , per cui saranno gli studenti a scegliere, sulla base di un ventaglio di proposte, quali saranno i colori delle pareti della scuola.

Sul sito di informazione del Comune di Varese VareseInforma, saranno pubblicati aggiornamenti sull’andamento del cantiere, che dovrebbe concludersi entro l’estate per mpermettere agli studenti di vivere la nuova scuola già da settembre 2026.

Con l’avvicinarsi allo scadere del cantiere il Comune organizzerà per le famiglie interessate una visita aperta alla struttura.