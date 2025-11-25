In quindici in gara alla Prosecco Marathon per raccogliere i fondi a favore di Progetto Rughe

Nel corso di una serata organizzata – lunedì 24 – al Chiostro di Voltorre, ha preso forma in maniera ufficiale la squadra di podisti che il prossimo 7 dicembre parteciperà alla Prosecco Marathon per un motivo molto importante. Sostenere, cioé, Progetto Rughe, l’associazione che ogni giorno lavora a fianco di chi vive con il decadimento cognitivo e delle loro famiglie.

Saranno 15 gli atleti varesotti impegnati nella maratona prevista tra le suggestive colline della Valdobbiadene, con addosso la divisa speciale realizzata da Triple Basket che riporta i nomi delle 82 realtà – aziende e associazioni – coinvolte nell’iniziativa. I loro nomi: Giuseppe Brambini, Ester Mazzoldi, Stefano Demolli, Fabio Cappelli, Paolo Panzarasa, Massimiliano Alberti, Nicoletta Salvatore, Francesca Bortot, Mauro Montanari, Massimiliano Perego, Elena Ambrosetti, Stefano Zanini, Mauro Bianchi, Francesca Bianco e Roberto Bof.

Al Chiostro sono state svelate e consegnate le maglie tecniche che, tra l’altro, saranno messe in vendita sempre per finanziare Progetto Rughe: le divise sono disponibili sia verdi sia blu e hanno un prezzo di 50 euro. Alla cerimonia hanno preso parte, insieme ai vertici della associazione (la presidente Maria Grazia Biancheri, la vice Paola Ossola) anche il sindaco di Gavirate, Massimo Parola, e il presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia, Emanuele Monti.

Il giorno della partenza, quindi, si avvicina e con esso la possibilità di effettuare una donazione a “Progetto Rughe”, magari scommettendo sul fatto che tutti i 15 concorrenti riescano a portare a termine le rispettive prove (alcuni correranno la maratona, altri la mezza maratona). Chi vuole partecipare lo può fare con un bonifico a Progetto Rughe Gavirate con la causale “Prosecco Team 2025”; l’IBAN da utilizzare è IT90Q0538750250000003414317.

Per chi vuole approfondire l’argomento, nel box sottostante potete rivedere la serata integrale della presentazione del Prosecco Team svoltasi il 27 ottobre a Materia Spazio Libero, la sede di VareseNews a Castronno.