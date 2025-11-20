Incendio devasta un appartamento di Castronno, ustionata una donna
Le fiamme sono divampate giovedì mattina poco prima delle 6. I pompieri hanno spento le fiamme: la donna ferita è ora ricoverata in ospedale
Dalle 5:50 i vigili del fuoco stanno intervenendo a Castronno in via Belvedere per l’incendio di un appartamento.
I pompieri sono sul posto con due autopompe, un’autobotte e un’autoscala. Le fiamme sono state spente, si prosegue con le operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e attività di investigazione alla ricerca delle cause. Una donna ha riportato alcune ferite da ustione ed è stata portata in ospedale per controlli.
