Incidente di Germignaga, è morta la giovane rimasta gravemente ferita
Elisa Dello Nigro non ce l’ha fatta: era rimasta coinvolta in un drammatico incidente stradale l’11 novembre. Insieme a lei viaggiava un ragazzo del 2002, anche lui in condizioni molto gravi
Dopo una settimana di ricovero in terapia intensiva all’ospedale di Circolo di Varese, Elisa Dello Nigro non ce l’ha fatta. La giovane, 26 anni, è morta a causa delle gravissime lesioni riportate nell’incidente stradale avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 novembre a Germignaga. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate.
Stando ai primi rilievi effettuati dai carabinieri della compagnia di Luino, Elisa sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo al momento dell’impatto. I vigili del fuoco l’avevano trovata a terra, priva di conoscenza, e immediatamente affidata alle cure dei sanitari. L’elisoccorso l’aveva trasportata in codice rosso all’ospedale di Circolo, dove è stata ricoverata in rianimazione.
Nonostante tutti i tentativi dei medici di stabilizzarla, i traumi riportati nell’incidente si sono rivelati troppo gravi. Dopo sette giorni, è arrivata la notizia del decesso.
Nell’incidente era rimasto ferito in modo molto grave anche un ragazzo di 23 anni, che viaggiava con lei. Anche lui era stato estratto dalle lamiere in condizioni critiche e trasportato d’urgenza all’ospedale di Niguarda.
Elisoccorsi in volo nella notte, due feriti gravi in un incidente a Germignaga
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.