Incidente di Germignaga, è morta la giovane rimasta gravemente ferita

Dopo una settimana di ricovero in terapia intensiva all’ospedale di Circolo di Varese, Elisa Dello Nigro non ce l’ha fatta. La giovane, 26 anni, è morta a causa delle gravissime lesioni riportate nell’incidente stradale avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 novembre a Germignaga. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate.

Stando ai primi rilievi effettuati dai carabinieri della compagnia di Luino, Elisa sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo al momento dell’impatto. I vigili del fuoco l’avevano trovata a terra, priva di conoscenza, e immediatamente affidata alle cure dei sanitari. L’elisoccorso l’aveva trasportata in codice rosso all’ospedale di Circolo, dove è stata ricoverata in rianimazione.

Nonostante tutti i tentativi dei medici di stabilizzarla, i traumi riportati nell’incidente si sono rivelati troppo gravi. Dopo sette giorni, è arrivata la notizia del decesso.

Nell’incidente era rimasto ferito in modo molto grave anche un ragazzo di 23 anni, che viaggiava con lei. Anche lui era stato estratto dalle lamiere in condizioni critiche e trasportato d’urgenza all’ospedale di Niguarda.