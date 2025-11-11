Elisoccorsi in volo nella notte, due feriti gravi in un incidente a Germignaga

È pesante il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 novembre (intorno all’una) a Germignaga, in via Stehli, la statale 394 che congiunge la Valcuvia con Luino. Due persone sono rimaste ferite in modo grave in seguito al ribaltamento dell’automobile sulla quale stavano viaggiando.

Si tratta di due giovani, un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 26, soccorsi in codice rosso e quindi in pericolo di vita. Nel paese che si affaccia sul Lago Maggiore sono quindi atterrati due elicotteri, uno proveniente da Como e l’altro da Sondrio, che hanno provveduto a trasportare i feriti in ospedale.

Nell’incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli: la vettura con i due giovani si è ribaltata due volte terminando la corsa sul lato destro della carreggiata (in direzione Cittiglio/Valcuvia). I soccorritori hanno trovato il 23enne all’interno dell’abitacolo in stato di incoscienza ed è stato intubato sul posto prima di essere elitrasportato al Niguarda dove è giunto intorno alle 2,50.

Nell’impatto invece la ragazza è stata sbalzata al di fuori della vettura e, al momento dei soccorsi, si trovava a pochi metri dalla carcassa dell’auto sul lato sinistro della carreggiata. L’elicottero che l’ha presa in carico è giunto al Circolo di Varese, dove ora è ricoverata, verso le 2,15.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Luino chiamati a stabilire le cause dello schianto e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area oltre ai soccorritori giunti a Germignaga con ambulanza e automedica.