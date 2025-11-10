Incidente su viale Cadorna a Busto, feriti e lunghe code
Tre persone soccorse dal 118. Lunghe code su tutto l'asse del "viale della gloria"
Tre persone sono state soccorse in viale Cadorna a Busto Arsizio, dopo un incidente avvenuto all’altezza più o meno dell’incrocio con via Cesare Correnti (attenzione: l’immagine è d’archivio e generica).
È accaduto alle 14.40 e sul posto sono intervenute due ambulanze dell’Sos Uboldo e della Croce Rossa bustocca, che hanno soccorso una donna di 73 anni, un uomo di 74 e una ragazza di ventun anni. Alcune delle persone coinvolte hanno riportato ferite o traumi significativi, ma nessuno è in pericolo di vita.
Per la messa in sicurezza sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre la Polizia Locale di Busto si è occupata dei rilievi e di gestire il traffico sull’importante asse stradale.
Ancora alle 15.45, circa un’ora dopo, si segnalavano code su tutto l’asse del “viale della gloria”.
