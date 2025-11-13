Indagini su droga e spaccio fra Busto Arsizio e Aosta: sequestri di sostanze e arresti
Un decreto di perquisizione nel capoluogo della Valleé fa scattare le manette ad un 31enne trovato con ette etti di stupefacente. Indagini partite dalla procura della repubblica bustocca
Un blitz in pena regola scattato in un’abitazione di Pont-Saint-Martin, cittadina della Valle d’Aosta, fra le prime località che si incontra arrivando in regione dal Piemonte: nella casa sono scattate ieri le manette ai polsi di un cittadino albanese di 31 anni trovato con un ingente quantitativo di cocaina, sei etti, e quasi cento grammi di hascisc. Un quantitativo che secondo le interpretazioni sul testo unico sugli stupefacenti è più che sufficiente per spalancare le porte del carcere.
Si tratta di un ritrovamento frutto di un decreto di perquisizione ordinato a quanto risulta dalla procura della repubblica di Busto Arsizio, probabile proiezione, come riporta il quotidiano valdostano “AostaSera” di una più intensa attività d’indagine condotta dai magistrati bustocchi.
Indagine che avrebbe portato all’esecuzione di alcune misure di custodia cautelare in carcere. La persona finita in manette, originaria del Paese delle aquile, risulta incensurata e sempre se ondo quanto riporta il quotidiani della valle D’Aosta “oltre a quella svolta in Valle d’Aosta nella mattinata di ieri, mercoledì 12 novembre, che ha condotto al suo arresto, diverse altre perquisizioni sono state effettuate nella provincia di Varese”.
