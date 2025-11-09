Varese News

Investito a Gallarate sulla Statale 341, ciclista di 23 anni all’ospedale in codice giallo

L'incidente è avvenuto attorno alle 2 in via Ronchetti. Sul posto ambulanza e automedica

Un ciclista di 23 anni è rimasto ferito nella notte tra sabato  e domenica a Gallarate, in seguito a un investimento avvenuto in via Scipione Ronchetti, il tratto gallaratese della Statale 341. L’allarme è scattato poco dopo le due e sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i Carabinieri della compagnia di Gallarate.

Il giovane, che si trovava in sella alla propria bicicletta, è stato urtato da un veicolo in circostanze ancora da chiarire. Le sue condizioni, inizialmente valutate come serie, hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino in codice giallo, indice di traumi importanti ma non in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei Carabinieri, che dovranno ricostruire quanto accaduto nella notte.

Pubblicato il 09 Novembre 2025
