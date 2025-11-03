Iseo, Lario e Ceresio, dalla Regione 109mila euro per la sicurezza dei laghi

Nuove risorse dalla Regione Lombardia per rafforzare la sicurezza sui principali laghi lombardi. La Giunta regionale ha approvato un ulteriore stanziamento di 109.000 euro, che si somma ai 242.000 euro già erogati nel mese di maggio, portando così a 351.000 euro il totale dei contributi destinati alle Autorità di Bacino del lago di Como e dei laghi minori di Iseo, Endine e Moro, e del Ceresio, Piano e Ghirla.

Fondi per il pronto intervento e la vigilanza sui laghi

Le risorse sono destinate a sostenere servizi di pronto intervento, soccorso e vigilanza nelle vie navigabili, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza per i naviganti e una gestione più efficiente della mobilità lacuale.

Nello specifico, i fondi vengono ripartiti in base alle richieste delle Autorità di Bacino:

74.000 euro per il Lario (che si aggiungono agli 80.000 già stanziati a maggio)

25.000 euro per il lago d’Iseo (oltre ai 40.000 già erogati)

10.000 euro per il Ceresio (dopo i 35.000 del precedente stanziamento)

Un impegno anche per la mobilità green

«Regione Lombardia dimostra ancora una volta grande attenzione alle esigenze dei territori – dice Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile – con uno sforzo ulteriore per garantire le attività di sicurezza sui nostri laghi. Un impegno concreto che rientra in un più ampio progetto di sostegno al sistema lacuale».

L’assessore ha poi ricordato che il progetto non si limita agli interventi per la sicurezza, ma guarda anche allo sviluppo della mobilità sostenibile, con investimenti nel trasporto pubblico locale su battelli elettrici o alimentati con carburanti alternativi: «Una mobilità moderna e a zero emissioni, a beneficio di residenti e turisti».

I laghi come risorsa turistica e ambientale

Lo stanziamento conferma l’importanza strategica dei laghi lombardi non solo come infrastruttura di mobilità, ma anche come risorsa turistica e ambientale da tutelare e valorizzare. Le Autorità di Bacino rappresentano il punto di riferimento per la gestione delle attività legate alla sicurezza e al presidio delle acque interne, in stretto raccordo con la Regione.