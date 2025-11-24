La Croce Rossa di Busto Arsizio in campo con oltre 70 volontari per la sicurezza di “BA è Natale”

Il via ufficiale al programma natalizio “BA è Natale” a Busto Arsizio, sabato 22 novembre, non è stato solo un successo di pubblico, ma anche un trionfo organizzativo in termini di sicurezza e assistenza. Il merito è della Croce Rossa Italiana – Comitato di Busto Arsizio, che ha assicurato una copertura sanitaria e logistica in forze, rendendo l’atteso appuntamento sereno e accessibile a tutti.

La notizia di rilievo è l’entità della mobilitazione: settanta operatori della CRI sono stati impegnati contemporaneamente per l’intera durata dell’evento, durato oltre nove ore. Una squadra imponente composta da personale di coordinamento, equipaggi in ambulanza pronti all’intervento, pattuglie appiedate per il monitoraggio costante delle aree e volontari presenti negli stand di supporto.

La Forza della Squadra: oltre i confini di Busto

Il Comitato di Busto Arsizio ha potuto contare su un eccezionale spirito di squadra che ha superato i confini comunali. Un sentito ringraziamento va ai colleghi della Croce Rossa di Saronno e della Croce Rossa di Gallarate che, riconoscendo il valore della manifestazione per la comunità bustocca, hanno scelto di affiancare il Comitato locale con entusiasmo e professionalità, rafforzando ulteriormente il dispositivo di sicurezza.



Sinergia con le Istituzioni

La riuscita del massiccio intervento di sicurezza è stata frutto di una proficua sinergia con le altre realtà operative. L’assistenza è stata completata dalla collaborazione con la Protezione Civile “Garibaldi”, ancora una volta confermata struttura operativa fondamentale nel lavoro congiunto a tutela della sicurezza cittadina.

Un ringraziamento speciale è rivolto alla Polizia Locale di Busto Arsizio, che ha aperto le porte della propria sala operativa alla Croce Rossa, facilitando un coordinamento armonico e rapido delle risorse e degli interventi in caso di necessità.

L’Impegno dei Volontari: la vera forza della CRI

A rendere possibile un impegno di questa portata è stata la dedizione dei volontari. Nonostante il freddo intenso, i volontari hanno assicurato la loro disponibilità gratuita per ore, dimostrando un forte senso di appartenenza e totale dedizione al servizio della comunità.

La Croce Rossa crede fermamente nel valore di eventi come il Natale, capaci di unire e abbattere le barriere. Per questo, la sua presenza è già confermata per l’installazione del presepe cittadino (sabato 29 novembre) e per i mercatini di Natale.