La forza di aiutare gli altri dopo un grave lutto. La storia dell’associazione Con Andrea in diretta

Gustavo e Natalina, genitori di Andrea Fazzini, racconteranno come hanno saputo trasformare il loro dolore in dono per gli altri grazie anche agli amici di loro figlio

La solidarietà che nasce da un evento forte che ha impattato pesantamente su una famiglia, la perdita di un figlio. Oggi, ospite della nostra trasmissione delle 16,30 Soci All Time, avremo l’associazione Con Andrea, costituita a Gavirate dai familiari e con il coinvolgimento di tanti amici di Andrea Fazzini. (nella foto una delle donazioni effettuate attraverso l’associazione)

Tutti accomunati dal desiderio di sostenere opere di carità, di assistenza sanitaria e di educazione, che si prendano cura delle persone e in particolare dei giovani hanno portato avanti diversi progetti per finanziare la clinica di Ematologia dell’ospedale San Matteo di Pavia e dell’unità operativa di Oncologia dell’ospedale di Circolo di Varese, i luoghi dove Andrea è stato curato e accompagnato nei mesi della malattia.

Nel tempo sono stati realizzati anche progetti a favore di comunità locali dall’Asia all’Africa, al Sud America: città e villaggi dove esperienze missionarie tracciano giorno dopo giorno percorsi di speranza, di civiltà e inattese opportunità di crescita e di sviluppo.

I genitori di Andrea, Gustavo e Natalina ci racconteranno come hanno trasoformato il loro dolore in forza e solidarietà.

Ascoltaci su www.radiomateria.it alle 16,30.

ASCOLTA LE PUNTATE PRECEDENTI

Pubblicato il 12 Novembre 2025
