La gratitudine di una lettrice per il personale del Pronto Soccorso di Varese

Una lettrice ha voluto condividere pubblicamente il proprio riconoscimento nei confronti dello staff medico e infermieristico del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese. In un breve messaggio, racconta la cortesia, l’attenzione e l’umanità ricevute durante le cure e al momento delle dimissioni, elementi che l’hanno spinta a esprimere un sincero ringraziamento.

Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per la cortesia e la gentilezza dimostrate dallo staff infermieristico e medico al Pronto Soccorso, dell’Ospedale di Circolo di Varese. Il vostro personale si impegna quotidianamente per fornire un’assistenza di altissima qualità! Alla dimissione, volevamo esprimere la nostra riconoscenza con una mancia, ma purtroppo non è stato possibile. Spero che questo mio messaggio possa comunque trasmettere loro la mia più profonda gratitudine.