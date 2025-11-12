Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

La super orchestra del liceo Bausch pronta ad inondare di note la chiesa di Beata Giuliana

Appuntamento mercoledì sera nella chiesa parrocchiale del quartiere per una serata organizzata con l’associazione Riabitare

Generico 10 Nov 2025

L’evento dell’anno è quello che si svolgerà questa sera nella chiesa di Beata Giuliana a Busto Arsizio.

L’associazione riabitare si prepara per il concerto, i ragazzi del Liceo Musicale Pina Bausch sono invece già pronti.

insieme offriranno alla città di Busto Arsizio un evento strepitoso: il Gloria di Vivaldi. 90 studenti per un tripudio di note Una performance di altissimo livello i cui esecutori sono studenti dai 14 ai 18 anni.

Il Liceo Musicale Bausch è un fiore all’occhiello della città e il 13 novembre saranno in molti ad accreditare a questa scuola il giusto posto che si merita.

Tutti invitati nella parrocchia San Luigi Beata Giuliana, il parroco Don Gigi ha accolto volentieri la proposta ed ha aperto generosamente le porte.

Dopo l’ esibizione un rinfresco per condividere con i musicisti molte emozioni.

L’evento è in collaborazione con il Comitato Genitori del Liceo Candiani Bausch che ha sostenuto l’iniziativa generosamente.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.