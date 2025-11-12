La super orchestra del liceo Bausch pronta ad inondare di note la chiesa di Beata Giuliana

L’evento dell’anno è quello che si svolgerà questa sera nella chiesa di Beata Giuliana a Busto Arsizio.

L’associazione riabitare si prepara per il concerto, i ragazzi del Liceo Musicale Pina Bausch sono invece già pronti.

insieme offriranno alla città di Busto Arsizio un evento strepitoso: il Gloria di Vivaldi. 90 studenti per un tripudio di note Una performance di altissimo livello i cui esecutori sono studenti dai 14 ai 18 anni.

Il Liceo Musicale Bausch è un fiore all’occhiello della città e il 13 novembre saranno in molti ad accreditare a questa scuola il giusto posto che si merita.

Tutti invitati nella parrocchia San Luigi Beata Giuliana, il parroco Don Gigi ha accolto volentieri la proposta ed ha aperto generosamente le porte.

Dopo l’ esibizione un rinfresco per condividere con i musicisti molte emozioni.

L’evento è in collaborazione con il Comitato Genitori del Liceo Candiani Bausch che ha sostenuto l’iniziativa generosamente.