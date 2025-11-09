Varese News

Salute

Laveno Mombello, il Partito Democratico avvia un sondaggio per raccogliere opinioni

Il circolo locale del Partito Democratico ha diffuso un questionario aperto e anonimo per raccogliere desideri, esigenze e proposte dei cittadini

Laveno mombello

Il Partito Democratico di Laveno Mombello ha avviato un questionario aperto alla cittadinanza per raccogliere opinioni, bisogni e criticità legate al territorio.

L’iniziativa è stata promossa dal circolo locale con l’intento di costruire proposte concrete partendo dalla voce di chi vive quotidianamente il paese. Il questionario è ancora aperto e può essere compilato online attraverso il link:
https://forms.gle/fnpb8PJxAWzXQXin9

Oppure, per chi preferisce un contatto diretto, è possibile rivolgersi al circolo PD di Laveno Mombello. L’obiettivo, spiegano i promotori, è quello di raccogliere «desideri, aspettative e criticità» in modo libero e anonimo. I dati raccolti serviranno come base per elaborare nuove proposte che rispondano realmente alle esigenze della popolazione. “Le opinioni di chi partecipa ci aiuteranno a capire cosa conta di più per i cittadini, per avanzare proposte concrete per migliorare la nostra realtà. Ringraziamo per la partecipazione!”.

Il PD locale invita tutta la cittadinanza a partecipare all’iniziativa, sottolineando che ogni contributo sarà prezioso per orientare l’azione politica sul territorio.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.