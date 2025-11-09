Laveno Mombello, il Partito Democratico avvia un sondaggio per raccogliere opinioni
Il circolo locale del Partito Democratico ha diffuso un questionario aperto e anonimo per raccogliere desideri, esigenze e proposte dei cittadini
Il Partito Democratico di Laveno Mombello ha avviato un questionario aperto alla cittadinanza per raccogliere opinioni, bisogni e criticità legate al territorio.
L’iniziativa è stata promossa dal circolo locale con l’intento di costruire proposte concrete partendo dalla voce di chi vive quotidianamente il paese. Il questionario è ancora aperto e può essere compilato online attraverso il link:
https://forms.gle/fnpb8PJxAWzXQXin9
Oppure, per chi preferisce un contatto diretto, è possibile rivolgersi al circolo PD di Laveno Mombello. L’obiettivo, spiegano i promotori, è quello di raccogliere «desideri, aspettative e criticità» in modo libero e anonimo. I dati raccolti serviranno come base per elaborare nuove proposte che rispondano realmente alle esigenze della popolazione. “Le opinioni di chi partecipa ci aiuteranno a capire cosa conta di più per i cittadini, per avanzare proposte concrete per migliorare la nostra realtà. Ringraziamo per la partecipazione!”.
Il PD locale invita tutta la cittadinanza a partecipare all’iniziativa, sottolineando che ogni contributo sarà prezioso per orientare l’azione politica sul territorio.
