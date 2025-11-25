Lavori in A8, chiude per una notte l’entrata di Cavaria e l’uscita di Gallarate

I lavori in Autolaghi – la autostrada A8 che collega Milano e Varese – proseguono con ritmi quasi quotidiani. Questa settimana sono previste alcune attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza e per questo motivo lo svincolo di Cavaria rimarrà chiuso in entrambe le direzioni per una notte.

La data prevista per l’intervento è quella di venerdì 28 novembre: lo svincolo verrà chiuso dalle ore 21 e rimarrà inutilizzabile fino alle 5 di sabato mattina, 29 novembre. Chi viaggia potrà entrare in autostrada, in alternativa, gli svincoli di Gallarate (per chi è diretto a Milano) e di Solbiate Arno Albizzate (per chi è diretto a Varese).

Invece sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di venerdì 28 alle 5:00 di sabato 29 novembre, sarà chiusa l’uscita di Gallarate, per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, sulla stessa A8, o di Besnate sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.