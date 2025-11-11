Lavori in A8, chiude per una notte lo svincolo di Cavaria

Proseguono i lavori di manutenzione e ispezione sulla autostrada A8 Milano-Varese che ogni settimana è interessata da qualche chiusura per permettere a tecnici e operai di intervenire. Il prossimo cantiere servirà per controllare le barriere antirumore che si trovano nei pressi dello svincolo di Cavaria.

Per questo motivo lo svincolo sarà chiuso per chi proviene da Varese (e viaggia in direzione Sud) tra le 22 di mercoledì 12 alle 5 di giovedì 13 novembre. La società di gestione delle autostrade consiglia quindi ai viaggiatori di utilizzare in uscita il vicino svincolo di Solbiate Arno Albizzate.