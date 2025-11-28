Lavori per la messa in sicurezza la strada in Via Valcastellana ad Angera

Tre giorni di cantiere intenso per mettere in sicurezza un tratto di strada che i residenti di Angera indicavano da anni come fragile e a rischio. Sulla via Valcastellana sono ufficialmente partiti i lavori di consolidamento e sistemazione stradale decisi dall’amministrazione comunale, con un investimento complessivo di 120mila euro.

«Si tratta di un’azione di prevenzione e mitigazione del rischio – spiega la sindaca Marcella Androni –. Non possiamo attendere che si arrivi al disastro per intervenire. Preferiamo spendere le risorse in prevenzione, come farebbe qualunque cittadino a casa propria. Interveniamo per la sicurezza degli abitanti e per prenderci cura del territorio».

Alla base del progetto c’è la volontà di superare criticità presenti da anni, condivise con i residenti nel corso dell’incontro organizzato da tecnici e amministratori la scorsa settimana al palazzo comunale. Da parte degli abitanti, spiegano dal Comune, c’è stata «collaborazione» (e «responsabilità») rispetto alle inevitabili difficoltà che i lavori comportano, ma anche la convinzione che l’intervento sia necessario per la sicurezza e la fruibilità futura della zona.

L’assessora ai Lavori Pubblici Simona Piscia precisa che l’obiettivo è garantire nel tempo la tenuta della strada e del versante: «Per assicurare la fruibilità del luogo nel lungo periodo – spiega – sono state avviate attività di consolidamento del suolo e di regimazione delle acque meteoriche, a cui seguiranno gli interventi di sistemazione stradale».

La prima fase operativa del cantiere ha interessato il tratto critico per un periodo limitato di tre giorni lavorativi, concentrati sull’inserimento nel sedime stradale di berlinesi, ovvero micropali infissi per stabilizzare il terreno, e sui primi interventi di deviazione delle acque meteoriche. Una volta completati questi passaggi preliminari, saranno programmati gli ulteriori lavori in primavera, con la posa della trave di coronamento, il ripristino del guard rail e le opere di finitura della carreggiata.

Particolare attenzione è stata riservata all’organizzazione del cantiere e alla gestione delle emergenze. Le attività sono state coordinate garantendo presidi di sicurezza e predisponendo una serie di soluzioni temporanee: è stata attivata una navetta a servizio dei residenti, resa possibile dalla disponibilità di volontari, e individuato un percorso temporaneo dedicato ai mezzi di soccorso. Inoltre, alcuni privati hanno messo gratuitamente a disposizione due aree per la sosta dei veicoli dei residenti durante le fasi più delicate dei lavori.

Un altro elemento chiave riguarda le cosiddette “finestre” di transito pedonale: l’impresa incaricata ha garantito il passaggio dei residenti in orari concordati, per limitare il più possibile i disagi quotidiani senza compromettere la sicurezza dell’area di cantiere