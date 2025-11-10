Lonate Pozzolo, una serata con l’arte di Cézanne: il 13 novembre nuovo appuntamento con “Percorsi d’Arte”

Continua il ciclo culturale “Percorsi d’Arte”, promosso da Alleanza Cooperativa San Martino, Gruppo Culturale della Comunità Pastorale Paolo VI e Circolo Fotografico Bustese, con un nuovo incontro dedicato a uno dei giganti della pittura moderna: Paul Cézanne.

Giovedì 13 novembre alle ore 21:00, l’oratorio di via Giovanni XXIII, 59 a Lonate Pozzolo ospiterà la seconda serata del ciclo, dal titolo “Paul Cézanne. Dall’impressione alla costruzione”.

L’incontro sarà un’occasione per approfondire la figura del maestro francese che ha rivoluzionato la pittura tra Ottocento e Novecento, superando l’impressionismo e ponendo le basi per l’arte moderna. Cézanne, con la sua ricerca rigorosa sulle forme e i volumi, è stato infatti un precursore del cubismo e ha influenzato intere generazioni di artisti, da Picasso a Matisse.

Una serata aperta a tutti, appassionati d’arte e semplici curiosi, pensata per raccontare – con parole semplici ma rigorose – il passaggio da una pittura fatta di impressioni fugaci a una costruzione solida della realtà.

L’ingresso è libero.