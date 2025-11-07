Varese News

Luino accoglie il nuovo prevosto: il 16 novembre l’insediamento di don Cesare Zuccato

Corteo, messa solenne e vespri accompagneranno l’arrivo del nuovo sacerdote: un momento comunitario sentito e organizzato con cura

Sarà una giornata di festa e spiritualità quella di domenica 16 novembre a Luino, dove si celebrerà l’ingresso ufficiale di don Cesare Zuccato come nuovo prevosto della città e guida della Comunità Pastorale “Madonna del Carmine”.

Una giornata di festa e accoglienza

Il momento centrale sarà la Santa Messa solenne alle ore 11.00 nella Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, alla presenza del vicario episcopale di Varese don Franco Gallivanone e delle autorità cittadine, tra cui il sindaco Enrico Bianchi.

La giornata si aprirà alle 10.00 con il ritrovo al Santuario del Carmine, da cui partirà un corteo accompagnato dalla Musica Cittadina. Dopo una sosta davanti a Palazzo Verbania, dove il sindaco rivolgerà il saluto ufficiale a don Cesare, il corteo proseguirà verso la chiesa parrocchiale.

Al termine della celebrazione, i partecipanti potranno condividere un aperitivo comunitario organizzato dalla Nuova Pro Loco Città di Luino. Il pomeriggio si concluderà con l’esposizione eucaristica alle 16.00 e i vespri solenni alle 17.00, che segneranno l’inizio del tempo di Avvento.

Preghiera e attesa con le giornate eucaristiche

L’ingresso sarà preceduto da un cammino spirituale: le giornate eucaristiche, in programma dal 12 al 16 novembre, si svolgeranno nelle chiese di Luino, Voldomino, Creva e Motte, e saranno un’occasione di preghiera per affidare al Signore il nuovo ministero di don Cesare.

L’intera comunità è invitata a partecipare: «Il Signore, ancora una volta, ha deciso – tramite il vescovo – di prendersi cura di noi», scrivono il vicario don Giuseppe Cadonà e il Consiglio pastorale, che hanno curato l’organizzazione dell’evento.

Pubblicato il 07 Novembre 2025
