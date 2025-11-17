Malnate Ideale: “Cartelli, multe e scaricabarile: il fallimento della sinistra malnatese”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato firmato da Malnate Ideale riguardante la questione multe al parcheggio di via Verdi (leggi qui)

A Malnate la sinistra è ormai in piena crisi di nervi. Di fronte al clamoroso fallimento della Giunta Cannito nei suoi diciotto mesi di malgoverno, il Sindaco ha scelto una strategia tanto vecchia quanto disperata: scaricare ogni responsabilità sui suoi predecessori, anch’essi esponenti della sinistra malnatese.

Il quartiere Santa Rita è l’esempio più evidente del disastro amministrativo in corso: degrado, insicurezza e totale assenza di interventi concreti. Ora, nel tentativo di rifarsi un’immagine, il Sindaco proclama di aver stanziato “la cifra più alta mai vista” per la riqualificazione del quartiere, quasi a voler screditare le Amministrazioni precedenti. Un paradosso, se si considera che l’attuale Primo Cittadino faceva parte di una di quelle stesse giunte, ricoprendo ruoli di responsabilità.

Il risultato è un’Amministrazione divisa e contraddittoria, come dimostra anche l’ultimo episodio del parcheggio di via Verdi. Giovedì 6 novembre, i cartelli di disco orario sono stati installati a metà giornata e, poche ore dopo, la polizia locale ha sanzionato numerosi automobilisti – molti dei quali pendolari che avevano parcheggiato la mattina, ignari del nuovo regolamento. Solo dopo le proteste dei cittadini e le numerose segnalazioni, l’Assessore Piero Battaini ha dovuto correre ai ripari, disponendo la revoca delle multe. Un ennesimo esempio di confusione amministrativa e mancanza di coordinamento all’interno della Giunta.

Malnate Ideale denuncia ancora una volta la totale mancanza di coerenza e credibilità della sinistra malnatese, divisa, impreparata e distante anni luce dai reali problemi della città.

Noi continueremo a essere la voce dei cittadini, con proposte concrete e una visione chiara per il futuro della nostra comunità.

Ma, purtroppo, le nostre proposte restano inascoltate: la sinistra malnatese, chiusa nel proprio isolamento politico, rifiuta ogni forma di dialogo costruttivo, dimostrando ancora una volta di non avere a cuore il bene comune, ma solo la difesa delle proprie posizioni di potere.

Malnate Ideale