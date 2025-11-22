Materia Press: una nuova rassegna dedicata ai giornalisti, alle storie e allo sguardo sul mondo

Materia Press debutta come una nuova rassegna culturale pensata per dare spazio ai giornalisti e alle loro storie, mettendo al centro il racconto della realtà attraverso libri, inchieste e testimonianze personali. La rassegna si svolge presso Materia, in Via Confalonieri 5, a Castronno (VA), e propone quattro incontri serali, ciascuno con un protagonista del giornalismo italiano contemporaneo.

Direttore editoriale del Post, Luca Sofri apre la rassegna presentando Playlist (edito da Altrecose) e il numero speciale di Cose spiegate bene, dedicato alla musica. Un viaggio dentro il mondo dei brani, delle storie e delle curiosità musicali, pensato per appassionati e per chiunque desideri scoprire come le canzoni possano diventare chiavi di lettura del nostro tempo.

Direttore di Fanpage, Francesco Cancellato presenta Il nemico dentro (Rizzoli), un’inchiesta in prima persona sullo spionaggio digitale subito attraverso il temuto spyware Graphite, utilizzato da governi e servizi segreti. Un racconto che intreccia esperienza personale, riflessione sul potere e un allarme sui nuovi rischi per i diritti e la sicurezza individuale.

Giornalista del Post, Luca Misculin porta Mare aperto (Einaudi), un libro dedicato al Mediterraneo come luogo simbolico e reale fatto di storie, conflitti, migrazioni e commerci. Una narrazione che attraversa millenni di incontri e contraddizioni, offrendo uno sguardo nuovo sul “mare di mezzo” e sul suo ruolo centrale nella storia e nell’attualità.

Direttore di Chora Media, Mario Calabresi chiude la rassegna con Alzarsi all’alba (Mondadori). Un libro che restituisce valore al tempo, alla pazienza e alla tenacia: un invito a riscoprire la fatica come gesto d’amore e come strada per ritrovare un ritmo più umano, attraverso storie che toccano sensibilità e memoria collettiva.

Materia Press si propone così come un nuovo spazio di incontro tra giornalismo, narrazione e pubblico, offrendo serate dedicate a temi attuali, profondi e capaci di stimolare il pensiero critico.