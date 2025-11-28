Medico trovato senza vita nel suo studio a Saronno, si indaga sulle cause della morte

E’ stato trovato senza vita nel suo studio di Saronno il dottor Giuseppe Giuliani, 60 anni, medico e direttore della Medicina di laboratorio dell’Asst Rhodense.

Giuliani, originario della provincia di Bari, lavorava nell’Asst Rhodense da quasi 15 anni, dopo essere stato direttore del dipartimento emergenze dell’Ospedale Sacco di Milano.

Il ritrovamento del corpo senza vita del dottor Giuliani è avvenuto nella giornata di ieri ma sono al momento non sono note le cause del decesso. E’ stata disposta l’autopsia che verrà eseguita all’Istituto di medicina legale di Pavia.

Nato a Locorotondo, dove per gli amici era Pinuccio, il dottor Giuliani era legatissimo alla sua terra. Il periodico di informazione locale Paese Vivrai lo ricorda così: “Stimato medico chirurgo, microbiologo e virologo, era Direttore dell’Unità di Medicina di Laboratorio dell’ASST Rhodense. Attualmente ricopriva anche l’incarico di Direttore del Dipartimento di Medicina dei Servizi Diagnostici e Terapeutici. Professionista brillante e apprezzato, ha partecipato come relatore a numerosi congressi nazionali e internazionali ed è autore di diverse pubblicazioni scientifiche nel campo della microbiologia clinica. Il corpo del medico è stato trovato nel suo ambulatorio a Saronno. La notizia del suo improvviso decesso lascia sgomenta l’intera comunità. Locorotondo perde oggi uno scienziato di grande valore e un concittadino di cui andare fieri”.