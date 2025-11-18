Nella notte il vento fa crollare un abete rosso in via Sanvito a Varese
L’albero, proveniente da una proprietà privata disabitata, ha ostruito entrambe le corsie della strada. Carabinieri, vigili del fuoco e tecnici comunali sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e liberare la carreggiata
Un grosso abete rosso è caduto nella serata di lunedì 17 novembre in via Sanvito Silvestro a Varese, occupando interamente la carreggiata nel tratto compreso tra via dei Campigli e via don Rimoldi. Fortunatamente, al momento del crollo non transitava nessuno lungo quel tratto di strada.
La pianta, di notevoli dimensioni, proveniva da una proprietà privata che risulterebbe disabitata. Il forte vento che ha interessato la zona nel corso della serata potrebbe aver causato il cedimento dell’albero.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire la rimozione dell’albero.
L’intervento si è svolto tra le 23:30 e l’1:00 di notte. Dopo il primo sopralluogo dei vigili del fuoco, il Comune di Varese ha attivato una ditta reperibile per la rimozione dell’albero. Le operazioni si sono concluse senza ulteriori criticità, consentendo di ripristinare la viabilità nella notte stessa.
