Nuove nomine alla Liuc: Valentina Lazzarotti Direttore della Scuola di Economia e Management, Chiara Mauri Prorettore

Anna Gervasoni, Rettore dell’Università: «La squadra LIUC si consolida attraverso queste nuove nomine, che dopo un anno di mandato proseguono nello sfidante piano di sviluppo di Ateneo»

Ufficializzate le nuove nomine in LIUC: un passaggio significativo che integra quanto già fatto lo scorso anno all’inizio del mandato del Rettore Anna Gervasoni. 

Valentina Lazzarotti diventa Direttore della Scuola di Economia e Management: la professoressa, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, si è occupata negli ultimi anni della pianificazione della Faculty e del Dottorato di Ricerca. Al suo fianco, sono stati confermati i docenti Alessandra Cillo e Luigi Vena come coordinatori, rispettivamente, della laurea triennale e della laurea magistrale. 

La prof.ssa Lazzarotti prende il posto di Chiara Mauri che diventa Prorettore. Alla guida della Scuola di Economia dal 2021, la prof.ssa Mauri è Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e Direttore dell’Osservatorio HonestFood, frutto della partnership tra l’associazione HonestFood e LIUC Business School. 

Per la Scuola di Ingegneria Industriale è stato confermato come Direttore il prof. Tommaso Rossi, affiancato dai docenti Andrea Urbinati e Rossella Pozzi che restano rispettivamente coordinatori della laurea triennale e magistrale. 

Per la Scuola di Diritto rimane Direttore il prof. Nicola Rondinone. Sempre al professore, che era già Delegato del Rettore alla Governance e alla semplificazione normativa, è stata affidata anche la Delega alla Faculty. 

Al prof. Salvatore Sciascia, già titolare della delega alla Ricerca, è stato affidato anche il Reporting dei Centri Istituzionali, cuore dell’attività di ricerca dell’Ateneo. 

“La squadra LIUC – commenta Anna Gervasoni, Rettore dell’Università – si consolida attraverso queste nuove nomine, che dopo un anno di mandato proseguono nello sfidante piano di sviluppo di Ateneo. Puntiamo all’internazionalizzazione e a creare sempre nuove sinergie tra Economia e Ingegneria, Buon lavoro a tutti!”. 

Pubblicato il 27 Novembre 2025
