Nuove nomine alla Liuc: Valentina Lazzarotti Direttore della Scuola di Economia e Management, Chiara Mauri Prorettore
Anna Gervasoni, Rettore dell’Università: «La squadra LIUC si consolida attraverso queste nuove nomine, che dopo un anno di mandato proseguono nello sfidante piano di sviluppo di Ateneo»
Ufficializzate le nuove nomine in LIUC: un passaggio significativo che integra quanto già fatto lo scorso anno all’inizio del mandato del Rettore Anna Gervasoni.
Valentina Lazzarotti diventa Direttore della Scuola di Economia e Management: la professoressa, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, si è occupata negli ultimi anni della pianificazione della Faculty e del Dottorato di Ricerca. Al suo fianco, sono stati confermati i docenti Alessandra Cillo e Luigi Vena come coordinatori, rispettivamente, della laurea triennale e della laurea magistrale.
La prof.ssa Lazzarotti prende il posto di Chiara Mauri che diventa Prorettore. Alla guida della Scuola di Economia dal 2021, la prof.ssa Mauri è Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e Direttore dell’Osservatorio HonestFood, frutto della partnership tra l’associazione HonestFood e LIUC Business School.
Per la Scuola di Ingegneria Industriale è stato confermato come Direttore il prof. Tommaso Rossi, affiancato dai docenti Andrea Urbinati e Rossella Pozzi che restano rispettivamente coordinatori della laurea triennale e magistrale.
Per la Scuola di Diritto rimane Direttore il prof. Nicola Rondinone. Sempre al professore, che era già Delegato del Rettore alla Governance e alla semplificazione normativa, è stata affidata anche la Delega alla Faculty.
Al prof. Salvatore Sciascia, già titolare della delega alla Ricerca, è stato affidato anche il Reporting dei Centri Istituzionali, cuore dell’attività di ricerca dell’Ateneo.
“La squadra LIUC – commenta Anna Gervasoni, Rettore dell’Università – si consolida attraverso queste nuove nomine, che dopo un anno di mandato proseguono nello sfidante piano di sviluppo di Ateneo. Puntiamo all’internazionalizzazione e a creare sempre nuove sinergie tra Economia e Ingegneria, Buon lavoro a tutti!”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.