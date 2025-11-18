Olgiate Olona chiude l’anno di “Giornate Ecologiche”: sette iniziative a favore dell’ambiente
Un calendario di iniziative che ha coinvolto famiglie, volontari, associazioni come Legambiente e partner privati. Sette appuntamenti tra tutela dell’ambiente, partecipazione civica e responsabilità condivisa
La chiusura dell’iniziativa Tutti a Raccolta ha segnato per Olgiate Olona la fine di un anno dedicato alla tutela dell’ambiente e alla partecipazione attiva della comunità. Le sette Giornate Ecologiche 2025 hanno accompagnato il paese dall’inizio della primavera fino all’autunno con momenti di pulizia, sensibilizzazione e riflessione su un modello di cittadinanza sempre più consapevole.
Il percorso ha preso avvio a marzo con le Pulizie di Primavera, organizzate insieme a Plastic Free: una giornata che ha visto famiglie, studenti e volontari impegnati nel recupero dei rifiuti abbandonati e nella diffusione di buone pratiche contro l’uso eccessivo della plastica. Ad aprile, con la Giornata del Verde Pulito promossa da Regione Lombardia, l’attenzione si è concentrata sui parchi e sulle aree verdi cittadine, luoghi diventati simbolo di un impegno condiviso nel mantenere vivo il rapporto tra ambiente e comunità.
Giugno ha portato invece con sé, oltre all’estate, una Giornata Ecologica che ha unito sostenibilità e solidarietà grazie alla collaborazione con AVIS e AIDO, sottolineando come la cura del territorio e la cultura del dono rispondano allo stesso senso di responsabilità collettiva. Nel mese di luglio, insieme al WWF, Olgiate Olona ha approfondito il valore degli ecosistemi locali e la necessità di difendere la biodiversità, ricordando che anche le iniziative più piccole possono contribuire alla tutela globale del pianeta. La riflessione si è estesa al tema della rigenerazione urbana, immaginando una città più capace di dialogare con la natura.
A settembre, il Comune ha preso parte a Puliamo il Mondo di Legambiente, coinvolgendo cittadini di età diverse in una giornata simbolica che ha riaffermato il valore del prendersi cura dei propri luoghi. Il ciclo si è concluso il 26 ottobre con Tutti a Raccolta, realizzata con il sostegno di McDonald’s e con la partecipazione di aziende come Lufthansa, che hanno riconosciuto in Olgiate Olona «un modello
di eccellenza civica e ambientale, capace di coniugare responsabilità sociale e azione locale».
«Il successo di queste giornate – dichiara l’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Montano – è la testimonianza di una comunità viva e attenta, che ha saputo tradurre il rispetto per l’ambiente in partecipazione concreta. Ogni giornata ha portato con sé un messaggio, un valore, una visione: insieme formano un percorso che ci rende più uniti e più consapevoli del nostro ruolo nel mondo che abitiamo. Ricordiamo che possiamo essere sempre attivi tutti i giorni. Queste giornate sono importanti però è altrettanto importante il nostro comportamento sulla raccolta differenziata giorno per giorno e l’area circostante intorno a casa nostra da tenere sempre in ordine il nostro motto è agire localmente e pensare globalmente».
