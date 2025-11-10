Pagelle Pro Patria: Giudici ficcante, Masi sbaglia sul gol
I voti ai Tigrotti nella partita che ha portato un punticino deludente con il Lumezzane. Reggiori troppo leggero in marcatura su Caccavo, Orfei entra bene, Mastroianni cinico
ROVIDA 6: partita tranquilla per l’estremo difensore biancoblù, che non può nulla sul tiro ravvicinato di Caccavo.
REGGIORI 5,5: in occasione del gol è troppo leggero in marcatura su Caccavo, che si gira con troppa facilità e batte Rovida.
MASI 5: partita complicata per l’ex Pro Vercelli, costellata da diversi errori, come quello nel primo tempo, quando sbaglia un rinvio e consegna la palla sui piedi di Ferro, che per sua fortuna non riesce a segnare. Da una sua sbavatura si origina l’azione che porta al pareggio.
(Travaglini SV)
MOTOLESE 6: partita ordinata e senza sbavature per il numero 39, impreziosita anche da qualche buona chiusura difensiva.
GIUDICI 6,5: bene sia a destra che a sinistra, propone alcuni traversoni interessanti non sfruttati a dovere dai suoi compagni. Suo l’assist perfetto per il gol di Mastroianni (foto in alto di R. Corradin)
SCHIAVONE 6: una delle migliori versioni in maglia Pro Patria, agendo anche da mezz’ala di inserimento. Tra primo e secondo tempo si rende pericoloso in un paio di occasioni. Purtroppo, al quarto d’ora della ripresa, è costretto ad uscire per l’ennesimo problema fisico.
(Schirò 6: offre buoni spunti, con passaggi precisi e qualche inserimento).
La Pro Patria non vince neanche con il Lumezzane, allo “Speroni” finisce 1-1
DI MUNNO 5,5: fatica a dettare i tempi di gioco della squadra e non riesce mai ad offrire dei palloni davvero incisivi per le punte.
FERRI 6: partita prettamente di contenimento, senza particolari sussulti offensivi
DIMARCO 6: partita difensiva senza particolari sbavature. Si vede pochissimo in avanti.
(Orfei 6,5: ingresso che porta molta freschezza alla Pro Patria, grazie a molti spunti in avanti. È prezioso anche in difesa, quando riesce a fermare Iori che sarebbe andato in porta).
MASTROIANNI 7: in una partita molto complicata per lui, colpisce al primo pallone utile, segnando il quinto gol in campionato.
(Ganz S. V.)
UDOH 5,5: partita non semplice per l’attaccante ex Trapani. Colpisce un palo da posizione favorevole, solo davanti a Drago, e sicuramente poteva fare meglio.
(Citterio 5: non riesce ad incidere, commettendo alcuni errori).
ALL GRECO 5: la squadra non riesce a portare a casa una partita che doveva essere vinta a tutti i costi. I tigrotti sono sembrati ancora una volta troppo fragili e incapaci di gestire un vantaggio, come già successo, ad esempio, nella gara col Trento.
Mister Greco crede ancora nella salvezza: “La squadra raggiungerà il suo obiettivo”
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.