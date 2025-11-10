Pagelle Pro Patria: Giudici ficcante, Masi sbaglia sul gol

ROVIDA 6: partita tranquilla per l’estremo difensore biancoblù, che non può nulla sul tiro ravvicinato di Caccavo.

REGGIORI 5,5: in occasione del gol è troppo leggero in marcatura su Caccavo, che si gira con troppa facilità e batte Rovida.

MASI 5: partita complicata per l’ex Pro Vercelli, costellata da diversi errori, come quello nel primo tempo, quando sbaglia un rinvio e consegna la palla sui piedi di Ferro, che per sua fortuna non riesce a segnare. Da una sua sbavatura si origina l’azione che porta al pareggio.

(Travaglini SV)



MOTOLESE 6: partita ordinata e senza sbavature per il numero 39, impreziosita anche da qualche buona chiusura difensiva.

GIUDICI 6,5: bene sia a destra che a sinistra, propone alcuni traversoni interessanti non sfruttati a dovere dai suoi compagni. Suo l’assist perfetto per il gol di Mastroianni (foto in alto di R. Corradin)

SCHIAVONE 6: una delle migliori versioni in maglia Pro Patria, agendo anche da mezz’ala di inserimento. Tra primo e secondo tempo si rende pericoloso in un paio di occasioni. Purtroppo, al quarto d’ora della ripresa, è costretto ad uscire per l’ennesimo problema fisico.

(Schirò 6: offre buoni spunti, con passaggi precisi e qualche inserimento).

DI MUNNO 5,5: fatica a dettare i tempi di gioco della squadra e non riesce mai ad offrire dei palloni davvero incisivi per le punte.



FERRI 6: partita prettamente di contenimento, senza particolari sussulti offensivi

DIMARCO 6: partita difensiva senza particolari sbavature. Si vede pochissimo in avanti.

(Orfei 6,5: ingresso che porta molta freschezza alla Pro Patria, grazie a molti spunti in avanti. È prezioso anche in difesa, quando riesce a fermare Iori che sarebbe andato in porta).

MASTROIANNI 7: in una partita molto complicata per lui, colpisce al primo pallone utile, segnando il quinto gol in campionato.

(Ganz S. V.)

UDOH 5,5: partita non semplice per l’attaccante ex Trapani. Colpisce un palo da posizione favorevole, solo davanti a Drago, e sicuramente poteva fare meglio.

(Citterio 5: non riesce ad incidere, commettendo alcuni errori).

ALL GRECO 5: la squadra non riesce a portare a casa una partita che doveva essere vinta a tutti i costi. I tigrotti sono sembrati ancora una volta troppo fragili e incapaci di gestire un vantaggio, come già successo, ad esempio, nella gara col Trento.