Pagelle Pro Patria, Mastroianni capocannoniere, Di Munno decisivo

Rovida 7: nel corso della gara compie diversi interventi che contribuiscono a tenere a galla la Pro Patria nei momenti complicati.

Reggiori 6: partita senza particolari sbavature per l’ex Castellanzese.

Masi 6: guida la difesa con esperienza e senza errori. Travaglini 6: sostituisce Masi e si procura il rigore del definitivo 3-1.

Motolese 5,5: soffre spesso le giocate di Ferrandino.

Giudici 6: dà un ottimo contributo alla vittoria della squadra con qualche sgroppata e qualche tiro.

Ferri 6,5: gara di grande lotta e sacrificio per il capitano, impreziosita da alcune belle giocate. Ha il merito di propiziare il gol del vantaggio.

Di Munno 7: segna un gol strepitoso e al tempo stesso pesantissimo, che permette alla Pro Patria di rimettere il muso avanti subito dopo aver subito il pareggio.

Citterio 6: gioca meglio rispetto alle ultime uscite e nel primo tempo serve un bel cross che dà il là al gol del vantaggio, premiando l’inserimento di Ferri. Schiró 6,5: entra e riesce a dare la scossa al centrocampo.

Dimarco 6: una partita complicata dal punto di vista difensivo contro un cliente scomodo come Ferrandino. Davanti invece si fa vedere spesso con traversoni e calci di punizione ben calciati. Orfei 7: il suo ingresso è stato un fattore determinante per le sorti della partita. È suo l’assist per il gol di Di Munno.

Renelus 5,5: partita complicata per l’ex Reggina che non riesce mai a rendersi pericoloso. Udoh 6: entra e dà il suo contributo nella svolta della gara.

Mastroianni 8: con una doppietta mette la firma su tre punti di platino e si prende la vetta della classifica marcatori a quota 7, insieme a Nicola Rauti. Mora SV

Leandro Greco 6,5: dopo una prima ora complicata, riesce a cambiare l’inerzia della gara con un triplo cambio azzeccato. La squadra porta a casa una vittoria fondamentale per la salvezza, ritrovando il successo allo “Speroni” che mancava in campionato dal 18 aprile scorso (4-1 al Lumezzane). Tra l’altro anche in quell’occasione a segnare il gol degli ospiti fu segnato dall’ex Castellanzese Niccolò Corti.