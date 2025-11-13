Più sicurezza a Fignano: l’amministrazione di Gavirate annuncia interventi contro rumori e degrado
A un mese dalla presentazione delle firme, il sindaco ha indicato una serie di attività che verranno attuate per rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini
“Il comune di Gavirate ha risposto alla nostra petizione”. I cittadini di Fignano, che avevano raccolto 240 firme contro rumori e degrado, ottengono una prima risposta concreta da parte dell’amministrazione. La giunta Parola ha annunciato una serie di interventi per affrontare i problemi nei parcheggi del parco commerciale e dell’area antistante le scuole medie.
Interventi programmati, ma tempi lunghi
I residenti lamentano una situazione definita «insostenibile», alle prese con rumori notturni, corse abusive di auto e moto, microcriminalità, spaccio e atti di bullismo.
Gli interventi annunciati dal sindaco Massimo Parola comprendono: l’illuminazione del parcheggio pubblico di fronte alle scuole medie, l’installazione di telecamere di sorveglianza, la chiusura parziale del parcheggio del parco commerciale nelle ore notturne, la realizzazione di dossi rallentatori e progetti specifici rivolti al disagio giovanile
«Tuttavia, la tempistica indicata non è delle più rapide: l’amministrazione prevede l’avvio dei lavori nel 2026». commentano i residenti
I cittadini: «Un primo passo, ma serve vigilanza»
Il comitato promotore della petizione accoglie con moderata soddisfazione l’annuncio: «Un risultato ottenuto grazie alla mobilitazione civica e all’impegno del gruppo consiliare di opposizione Vivere Gavirate» spiegano. Proprio Vivere Gavirate, lo scorso 21 luglio, aveva organizzato una conferenza stampa pubblica nel parcheggio del parco commerciale per riportare l’attenzione sul problema.
«Siamo contenti che diverse nostre proposte siano state accolte – proseguono i firmatari – ma rimane l’amarezza per il fatto che, per ottenere risposte, si sia dovuti arrivare a una petizione e a un lungo percorso di pressione. Continueremo a vigilare affinché gli impegni presi vengano rispettati nei tempi indicati».
Un problema che parte da lontano
Secondo quanto denunciato dai residenti, i disagi legati alla sicurezza e al degrado dell’area sono iniziati fin dalla realizzazione del parco commerciale. «Ogni notte siamo disturbati da auto e moto che sfrecciano incuranti dei divieti – si legge nel testo della petizione – i parcheggi diventano piste da corsa, discariche, luoghi di spaccio e bullismo. Serve un intervento deciso e non più rinviabile».
L’opposizione: «Continueremo a sostenere i cittadini»
Anche il gruppo consiliare Vivere Gavirate ha espresso soddisfazione per l’accoglimento di parte delle richieste avanzate: «Il coinvolgimento attivo dei cittadini è fondamentale per un’amministrazione trasparente e responsabile. Continueremo a sostenere le istanze dei residenti di Fignano fino alla completa attuazione degli interventi promessi».
