Rosetta e Luigi vanno in pensione: il bar di Barzola chiude dopo 30 anni

Un messaggio affettuoso della figlia Alessandra saluta la fine di un’attività che ha rappresentato un presidio sociale e familiare per tutta la frazione

Bar Aleo Barzola - Angera

Si chiude un capitolo importante per Barzola, piccola frazione di Angera: lo storico bar gestito da Rosetta e Luigi chiude i battenti dopo 30 anni e 4 mesi di attività. A comunicarlo è un affettuoso messaggio della figlia Alessandra, che ha voluto celebrare con parole piene di gratitudine l’impegno dei genitori.

L’attività aveva aperto il 1° luglio 1995 e da allora è stata un punto di riferimento per residenti e avventori. Oggi, 29 novembre 2025, la saracinesca si abbassa per l’ultima volta, segnando la fine di un’epoca fatta di caffè serviti ogni mattina, sorrisi, parole scambiate e tanto lavoro dietro le quinte.

Per molti angeresi e persone del Basso Verbano il bar di Rosetta e Luigi è stato un punto di ritrovo quotidiano e frequentato, anche per la sua posizione lungo la strada che porta strada verso Barza, Ispra e Cadrezzate con Osmate. In tanti, in questi giorni, stanno passando per un saluto o un semplice grazie.

A parlare, nel messaggio di saluti, è Alessandra, figlia dei due gestori, che si rivolge così ai genitori:

«Oggi, con i miei 25 anni vi dico grazie per la Donna che sono diventata perché è solamente merito vostro. Oggi, chiudiamo questi trent’anni insieme. Mi avete cresciuta con Sacrificio e in mezzo al vostro lavoro, non facendomi mancare niente. […] Non solo molto da dirvi, viviamoci questo giorno uniti come abbiamo sempre fatto».

Pubblicato il 29 Novembre 2025
