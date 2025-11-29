Rosetta e Luigi vanno in pensione: il bar di Barzola chiude dopo 30 anni
Un messaggio affettuoso della figlia Alessandra saluta la fine di un’attività che ha rappresentato un presidio sociale e familiare per tutta la frazione
Si chiude un capitolo importante per Barzola, piccola frazione di Angera: lo storico bar gestito da Rosetta e Luigi chiude i battenti dopo 30 anni e 4 mesi di attività. A comunicarlo è un affettuoso messaggio della figlia Alessandra, che ha voluto celebrare con parole piene di gratitudine l’impegno dei genitori.
L’attività aveva aperto il 1° luglio 1995 e da allora è stata un punto di riferimento per residenti e avventori. Oggi, 29 novembre 2025, la saracinesca si abbassa per l’ultima volta, segnando la fine di un’epoca fatta di caffè serviti ogni mattina, sorrisi, parole scambiate e tanto lavoro dietro le quinte.
Per molti angeresi e persone del Basso Verbano il bar di Rosetta e Luigi è stato un punto di ritrovo quotidiano e frequentato, anche per la sua posizione lungo la strada che porta strada verso Barza, Ispra e Cadrezzate con Osmate. In tanti, in questi giorni, stanno passando per un saluto o un semplice grazie.
A parlare, nel messaggio di saluti, è Alessandra, figlia dei due gestori, che si rivolge così ai genitori:
«Oggi, con i miei 25 anni vi dico grazie per la Donna che sono diventata perché è solamente merito vostro. Oggi, chiudiamo questi trent’anni insieme. Mi avete cresciuta con Sacrificio e in mezzo al vostro lavoro, non facendomi mancare niente. […] Non solo molto da dirvi, viviamoci questo giorno uniti come abbiamo sempre fatto».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.