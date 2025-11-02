Rosita Missoni entra nel Famedio. L’omaggio di Milano al suo spirito creativo

La storia dei Missoni nasce da un incontro e da un sogno condiviso. Ottavio Missoni, atleta e stilista, e Rosita Jelmini, figlia di una famiglia tessile di Golasecca, si conobbero dopo le Olimpiadi di Londra del 1948. Lui, ex campione dei 400 metri ostacoli con la passione per la maglieria; lei, cresciuta tra telai e filati nel Varesotto. Nel 1953 si sposarono e fondarono il marchio Missoni, che presto sarebbe diventato un simbolo della moda italiana ben oltre i confini nazionali.

UNA STORIA SCRITTA TRA SUMIRAGO E IL MONDO

La loro prima sede fu a Gallarate, ma il cuore dell’azienda si stabilì a Sumirago, in provincia di Varese, dove i Missoni vissero e lavorarono per decenni. Da quel laboratorio immerso nel verde nacquero i celebri motivi a zig-zag, i giochi di colore e le trame che resero la loro maglieria riconoscibile ovunque. Nel 1967 la sfilata di Palazzo Pitti consacrò il loro stile: innovativo, libero e profondamente artistico.

Ottavio e Rosita hanno costruito molto più di un marchio: hanno creato un linguaggio estetico che unisce arte e artigianato, fantasia e rigore. Dopo la scomparsa di Ottavio nel 2013, Rosita ha continuato a essere la custode del loro patrimonio creativo, portando avanti un’eredità fatta di colore, curiosità e radici.

Oggi la maison Missoni resta un punto di riferimento del “Made in Italy”, ma anche un pezzo di storia del Varesotto. Da Sumirago, dove tutto ebbe inizio, il mondo ha imparato che la maglia può essere poesia.