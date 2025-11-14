“Scelgo Varese”: al via la campagna che accompagna il nuovo Piano di Governo del Territorio
Una città che cresce, sceglie e guarda al futuro. Parte la campagna che racconta la Varese di oggi e quella di domani, tra sostenibilità, qualità della vita e innovazione
“Scelgo Varese. Ogni giorno, un passo avanti”: è questo il nome e il messaggio della nuova campagna di comunicazione promossa dal Comune di Varese per accompagnare la presentazione del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), a partire dalla pubblicazione del Rapporto Ambientale e degli atti della Valutazione Ambientale Strategica.
Al centro della campagna c’è il concetto di scelta consapevole: ogni progetto, ogni trasformazione urbana, ogni visione sul futuro parte da una decisione precisa, che mette al centro la qualità della vita, l’ambiente, la crescita sostenibile e l’attrattività del territorio.
Nel giorno del lancio arrivano anche i primi dati significativi sulla Varese di oggi: il 78% del territorio comunale è composto da aree naturali, mentre il 58% della superficie è occupato da alberi. Numeri che confermano l’identità di una città verde, immersa nella natura e attenta alla salvaguardia del paesaggio.
Nelle prossime settimane la campagna proseguirà con dati e approfondimenti su temi centrali: mobilità, ambiente, paesaggio, innovazione, sviluppo economico e vivibilità urbana. L’obiettivo è raccontare una Varese dinamica, che fa delle sue scelte strategiche lo strumento per costruire un futuro sostenibile.
Nella seconda fase, la campagna si concentrerà sulle scelte contenute nel nuovo PGT, illustrandone gli obiettivi e le linee guida. Sarà il momento per condividere la visione strategica dell’Amministrazione per una Varese sempre più inclusiva, verde, attrattiva e moderna.
Il percorso di “Scelgo Varese” è appena iniziato: un viaggio che coinvolgerà cittadini, istituzioni, associazioni e imprese in un cammino condiviso verso una città migliore, da vivere e scegliere ogni giorno.
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili su vareseinforma.it.
