Schianto tra auto e moto sulla A8 tra Castellanza e Legnano: un morto

Una persona ha perso la vita in un grave incidente avvenuto questa mattina, martedì 4 novembre, lungo l’autostrada A8 Milano-Varese, al bivio A8 A36 Pedemontana e Legnano, in direzione Milano. Coinvolti un’auto e una moto: il sinistro ha provocato sei chilometri di coda e pesanti ripercussioni sulla viabilità.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 7 del mattino, all’altezza del chilometro 16. Si è trattato di uno scontro tra un’auto e una moto. Due le persone coinvolte una delle quali è deceduta sul posto.

Al momento non sono note le generalità della vittima né l’esatta dinamica del sinistro. I rilievi sono affidati alla Polizia Stradale di Novate, intervenuta insieme ai soccorsi sanitari inviati da Soreu Laghi.

Autostrade per l’Italia comunica che alle 7:30 circa è stato temporaneamente chiuso il tratto in cui è avvenuto l’incidente. Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico transita su una corsia e si registra 1 km di coda. Inoltre, si segnalano 6 km di coda all’altezza dell’uscita obbligatoria di Castellanza.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 2° Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti provenienti da Varese diretti verso Milano, si consiglia di prendere l’allacciamento con la A36 Pedemontana, percorrere la A9 Lainate-Como-Chiasso e rientrare in A8 alla stazione di Legnano