Scontro tra auto e motorino a Gallarate in via Padre Lega, 15enne in ospedale
L'incidente a metà pomeriggio. È il terzo episodio con feriti in poche settimane
Incidente stradale tra auto e motociclo nel quartiere Ronchi a Gallarate: un’auto e una moto si sono scontrate in via Padre Lega,
L’incidente è avvenuto proprio sul curvone tra i due rettilinei della via nel rione.
Sul posto automedica e ambulanza, attivate in “codice rosso”: il giovane motociclista finito a terra è stato poi portato in ospedale in “codice giallo”, vale a dire ferito ma non in immediato pericolo di vita. È stato trasferito all’ospedale di Circolo di Varese.
Sul posto è arrivata anche la Polizia Locale gallaratese, con furgone, per i rilievi e anche per deviare il traffico in fase di soccorso.
Si tratta del terzo incidente rilevante in poco tempo sulla strada di collegamento tra Ronchi e centro città: nelle settimane passate un uomo era finito in ospedale in gravissime condizioni dopo esser stati investito nei dintorni della scuola e una ragazzina era rimasta ferita, travolta sulle strisce pedonali.
Pedone travolto in via Padre Lega a Gallarate, è in gravi condizioni
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.