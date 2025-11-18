Varese News

Gallarate/Malpensa

Scontro tra auto e motorino a Gallarate in via Padre Lega, 15enne in ospedale

L'incidente a metà pomeriggio. È il terzo episodio con feriti in poche settimane

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Incidente stradale tra auto e motociclo nel quartiere Ronchi a Gallarate: un’auto e una moto si sono scontrate in via Padre Lega,

L’incidente è avvenuto proprio sul curvone tra i due rettilinei della via nel rione.
Sul posto automedica e ambulanza, attivate in “codice rosso”: il giovane motociclista finito a terra è stato poi portato in ospedale in “codice giallo”, vale a dire ferito ma non in immediato pericolo di vita. È stato trasferito all’ospedale di Circolo di Varese.

Sul posto è arrivata anche la Polizia Locale gallaratese, con furgone, per i rilievi e anche per deviare il traffico in fase di soccorso.

Si tratta del terzo incidente rilevante in poco tempo sulla strada di collegamento tra Ronchi e centro città: nelle settimane passate un uomo era finito in ospedale in gravissime condizioni dopo esser stati investito nei dintorni della scuola e una ragazzina era rimasta ferita, travolta sulle strisce pedonali.

Pedone travolto in via Padre Lega a Gallarate, è in gravi condizioni

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.