Scontro tra auto e motorino a Gallarate in via Padre Lega, 15enne in ospedale

Incidente stradale tra auto e motociclo nel quartiere Ronchi a Gallarate: un’auto e una moto si sono scontrate in via Padre Lega,

L’incidente è avvenuto proprio sul curvone tra i due rettilinei della via nel rione.

Sul posto automedica e ambulanza, attivate in “codice rosso”: il giovane motociclista finito a terra è stato poi portato in ospedale in “codice giallo”, vale a dire ferito ma non in immediato pericolo di vita. È stato trasferito all’ospedale di Circolo di Varese.

Sul posto è arrivata anche la Polizia Locale gallaratese, con furgone, per i rilievi e anche per deviare il traffico in fase di soccorso.

Si tratta del terzo incidente rilevante in poco tempo sulla strada di collegamento tra Ronchi e centro città: nelle settimane passate un uomo era finito in ospedale in gravissime condizioni dopo esser stati investito nei dintorni della scuola e una ragazzina era rimasta ferita, travolta sulle strisce pedonali.