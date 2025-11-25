Stefano Angei, da consigliere a scrittore: presenta il suo primo libro in Biblioteca con l’ex collega Pinti
Il suo primo libro verrà presentato sabato 6 dicembre alle 11 nella Sala Morselli della Biblioteca Civica di Varese
Il consigliere comunale, e vicecapogruppo della Lega, Stefano Angei debutta nel mondo della scrittura con “Dialoghi immaginari, ma non troppo…”, una curiosa raccolta di racconti, serie di “interviste immaginarie” con diverse figure storiche.
Il suo primo libro che verrà presentato sabato 6 dicembre alle 11 nella Sala Morselli della Biblioteca Civica di Varese.
Per raccontare del suo primo sforzo letterario, Angei ha scelto di dialogare con Marco Pinti, di cui è considerato l’erede: come lui condivide il fatto di essere stato il “consigliere giovane della Lega” in Salone Estense e con lui condivide anche, da oggi, la definizione di scrittore: l’intrigante romanzo di Pinti “Il periodo ipotetico” è uscito nel 2022.
Con loro, un “nume tutelare” di un certo peso: si tratta di Emiliano Bezzon, già comandante dei vigili di Varese (ma anche di Torino…), ora dirigente dell’assessorato alla cultura, ma soprattutto scrittore affermato, numerosi libri gialli al suo attivo.
L’evento è inserito nella rassegna “Incontri d’autore” della Biblioteca Civica: durante la presentazione, Angei avrà modo di raccontare la genesi del suo primo lavoro editoriale e i temi che lo hanno spinto a scrivere, confrontandosi con chi questo percorso lo ha già intrapreso.
Al termine è previsto un rinfresco per permettere al pubblico di incontrare l’autore e i suoi ospiti. La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria. Sala Morselli è al primo piano della Biblioteca civica, in via Sacco 9 a Varese.
