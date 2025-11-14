Sulle tracce dei grandi relitti con l’esploratore Andrea Murdock Alpini
Il subacqueo ed esploratore varesino sarà protagonista martedì 25 novembre a Materia Spazio Libero in una serata dedicata alle profondità della storia navale
Scendere sotto la linea dell’acqua significa entrare in un tempo sospeso, dove il silenzio conserva tracce preziose del passato. È questo lo sguardo che Andrea “Murdock” Alpini, esploratore e subacqueo tecnico di fama internazionale, porterà al pubblico nella serata di martedì 25 novembre alle 21.00 a Materia Spazio Libero.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Varesino e amante dell’abisso, Alpini ha trasformato la passione infantile per i relitti in una professione che coniuga ricerca storica, preparazione tecnica e un tacito rispetto per ciò che il mare conserva. In una recente intervista ha raccontato di aver vissuto un momento simbolico: «Mi sono tolto l’erogatore per baciare il mio primo relitto».
Nel corso della serata si assisterà a un viaggio narrativo e visivo fra alcuni dei grandi relitti mondiali: dal HMHS Britannic – la nave ospedale della Prima Guerra Mondiale, gemella del RMS Titanic, adagiata a quasi 120 metri di profondità nel Canale di Kea, in Grecia, all’SS Andrea Doria, simbolo della tragedia della navigazione e meta di immersione di élite.
Alpini illustrerà il complesso lavoro che precede ogni spedizione: dalla ricerca documentale all’attendibilità delle fonti, dalla logistica in mare alle condizioni ambientali, e alle sfide legate alla profondità. «Il momento più difficile? L’attesa che il mare ti dica che puoi immergerti» aveva raccontato intervistato a Radio Materia.
La serata non sarà solo tecnica. Al centro ci sarà anche l’emozione dell’incontro con un pezzo di storia sommersa, il rispetto per chi era a bordo, e la capacità di trasformare un relitto in narrativa viva, anziché semplice reperto. Alpini stesso aveva affermat0 che “senza un nome un relitto è un mero obiettivo per soddisfare l’ego; quando dai un nome, ricostruisci la storia nella nave, dell’armatore, di chi era a bordo”.
Materia Spazio Libero è in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
