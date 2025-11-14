Sulle tracce dei grandi relitti con l’esploratore Andrea Murdock Alpini

Scendere sotto la linea dell’acqua significa entrare in un tempo sospeso, dove il silenzio conserva tracce preziose del passato. È questo lo sguardo che Andrea “Murdock” Alpini, esploratore e subacqueo tecnico di fama internazionale, porterà al pubblico nella serata di martedì 25 novembre alle 21.00 a Materia Spazio Libero.

Varesino e amante dell’abisso, Alpini ha trasformato la passione infantile per i relitti in una professione che coniuga ricerca storica, preparazione tecnica e un tacito rispetto per ciò che il mare conserva. In una recente intervista ha raccontato di aver vissuto un momento simbolico: «Mi sono tolto l’erogatore per baciare il mio primo relitto».

Nel corso della serata si assisterà a un viaggio narrativo e visivo fra alcuni dei grandi relitti mondiali: dal HMHS Britannic – la nave ospedale della Prima Guerra Mondiale, gemella del RMS Titanic, adagiata a quasi 120 metri di profondità nel Canale di Kea, in Grecia, all’SS Andrea Doria, simbolo della tragedia della navigazione e meta di immersione di élite.

Alpini illustrerà il complesso lavoro che precede ogni spedizione: dalla ricerca documentale all’attendibilità delle fonti, dalla logistica in mare alle condizioni ambientali, e alle sfide legate alla profondità. «Il momento più difficile? L’attesa che il mare ti dica che puoi immergerti» aveva raccontato intervistato a Radio Materia.

La serata non sarà solo tecnica. Al centro ci sarà anche l’emozione dell’incontro con un pezzo di storia sommersa, il rispetto per chi era a bordo, e la capacità di trasformare un relitto in narrativa viva, anziché semplice reperto. Alpini stesso aveva affermat0 che “senza un nome un relitto è un mero obiettivo per soddisfare l’ego; quando dai un nome, ricostruisci la storia nella nave, dell’armatore, di chi era a bordo”.

Materia Spazio Libero è in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.