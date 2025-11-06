Sumirago, nuovi bandi per il sostegno alle famiglie e ampliamento dell’asilo nido Bertolina

Il Comune di Sumirago rafforza le politiche di sostegno alle famiglie con nuove misure economiche e un importante investimento sull’educazione della prima infanzia. L’Assessorato alle Politiche Sociali ed Educative ha annunciato la pubblicazione di due bandi e l’avvio dell’ampliamento dell’asilo nido “Liliana Bertolina”, grazie a un finanziamento PNRR.

Bando voucher per libri e trasporto: scadenza il 23 novembre

Il primo bando riguarda l’erogazione di voucher fino a 300 euro per ciascuna delle seguenti spese: acquisto libri e sussidi didattici, trasporto scolastico.

I voucher coprono i costi sostenuti o da sostenere negli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

Il bando è rivolto a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con ISEE ordinario non superiore a 25.000 euro. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 23 novembre 2025.

«Un’opportunità concreta per sostenere le famiglie nello sforzo di garantire il diritto allo studio – sottolineano dal Comune – contribuendo ad abbattere barriere economiche spesso molto pesanti».

Contributi per la Tarip 2025: sostegno fino al rimborso totale

È stato approvato anche il bando per la Tarip 2025, la tariffa corrispettiva puntuale sui rifiuti gestita da COINGER S.r.l..

Il Comune ha stanziato 40.000 euro per rimborsare, in parte o totalmente, i costi sostenuti dalle famiglie più fragili.

Chi può accedere al contributo: nuclei con ISEE inferiore a 15.000 euro, nuclei con ISEE fino a 20.000 euro e più di 3 figli a carico, nuclei con componenti con invalidità civile 100% o minori con Legge 104.

È richiesto il pagamento regolare della Tarip 2025.

Due modalità di accesso:

Automatica, per chi ha già ricevuto agevolazioni nel 2024 (con verifica requisiti)

Su domanda, per i nuovi richiedenti (modulo disponibile sul sito comunale nei prossimi giorni)

Ampliamento dell’asilo nido “Liliana Bertolina”

Infine, il Comune ha ottenuto 192.000 euro tramite fondi PNRR per ampliare il nido comunale con 8 nuovi posti.

L’asilo, molto apprezzato per la qualità dell’offerta educativa, potrà così ridurre le liste d’attesa e rafforzare la conciliazione tra tempi di vita e lavoro per le famiglie.

Grazie alla Misura Nidi Gratis regionale, oltre il 26% dei bambini residenti e frequentanti non paga la retta, un segnale importante verso un cambio di mentalità: «Il nido non è più solo per chi se lo può permettere, ma un’opportunità educativa per tutti».