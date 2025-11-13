Tradate in lutto per la scomparsa di don Elia Salvadore
Figura molto conosciuta e amata, era profondamente legato alla parrocchia di Santo Stefano, la stessa nella quale era stato battezzato e dove, il 29 giugno 1966, aveva celebrato la sua prima Santa Messa
La comunità di Tradate si stringe nel ricordo e nella preghiera per don Elia Salvadore, scomparso all’età di 85 anni. Figura molto conosciuta e amata, don Elia era profondamente legato alla parrocchia di Santo Stefano, la stessa nella quale era stato battezzato e dove, il 29 giugno 1966, aveva celebrato la sua prima Santa Messa.
Il motto che accompagna il suo ricordo, “Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza”, riassume la dedizione di una vita interamente offerta al servizio del Signore e della Chiesa.
I funerali saranno celebrati venerdì 14 novembre alle ore 9.30 nella chiesa prepositurale di Santo Stefano protomartire di Tradate, al termine dei quali la salma sarà tumulata nel cimitero cittadino.
Chi desidera potrà raccogliersi in preghiera accanto a don Elia, che riposa nella Cappella di Sant’Agapito, all’interno della stessa chiesa prepositurale.
La parrocchia di Santo Stefano, insieme ai suoi nipoti e a tutta la comunità, esprime gratitudine per la testimonianza di fede e di servizio che don Elia ha lasciato, affidandolo ora alla misericordia di Dio.
