Tutti gli eventi di dicembre a Materia

Dicembre porta a Materia un programma fitto di incontri, letture, musica e testimonianze, che accompagneranno il pubblico nelle settimane che precedono il Natale.

Per questo primo Natale insieme, abbiamo pensato a un gesto semplice e coinvolgente: ogni sera, prima dell’inizio dell’incontro, apriremo con il pubblico una casella del Calendario dell’Avvento. Un modo leggero per aggiungere un momento di condivisione all’inizio di ogni appuntamento.

IL CALENDARIO DI DICEMBRE

Lunedì 1 – Ore 21.00

Tra etruschi, santi, vulcani: viaggio nella Tuscia e Viterbo

Un racconto che attraversa necropoli, borghi di pietra e paesaggi vulcanici, dove mito, storia e natura si intrecciano. Incontro con Antonello Ricci, Marco Giovannelli, Marco Fazio e Massimo Mastromarino.

Martedì 2 – Ore 21.00

SpiegaMi come nasce un fumetto

Alessandro Baronciani presenta una lezione-spettacolo tra illustrazione, musica e sperimentazione, ripercorrendo aneddoti e tappe fondamentali della sua carriera artistica.

Mercoledì 3 – Ore 19.00

AperiAffido con Albero della Vita

Un aperitivo per approfondire l’affido familiare attraverso testimonianze dirette e il racconto del lavoro de L’Albero della Vita. A seguire proiezione del docufilm Removed.

Giovedì 4 – Ore 20.30

La forza del perdono: il racconto di Gemma Calabresi

Una testimonianza intensa, ispirata al libro La crepa e la luce, che ripercorre il cammino personale verso una nuova forma di consapevolezza.

Venerdì 5

Ore 18.30

Favole e filastrocche che ti fanno amare il Varesotto

Un incontro dedicato alle rime di Cinzia Azzariti: un viaggio giocoso e poetico tra luoghi e storie del territorio, aperto a tutte le età.

Ore 21.00

DoveSiCanta

Una serata di canto condiviso, senza palchi né pubblico, guidata dall’esperienza di Solevoci.

Martedì 9 – Ore 21.00

Auroro Borealo presenta “Libro Brutto – Il libro brutto dei libri brutti”

Una serata ironica insieme a Franco Zanetti alla scoperta dell’universo surreale dei Libri Brutti, tra copertine improbabili e riflessioni sulla cultura pop.

Mercoledì 10 – Ore 21.00

Un viaggio in Uganda che cambia la vita

Good Samaritan ODV racconta esperienze di solidarietà capaci di trasformare prospettive e generare nuovi legami.

Giovedì 11 – Ore 21.00

Ravo: la bellezza tra passato e futuro – quando l’arte incontra la tecnologia

Andrea Ravo Mattoni dialoga sulla propria ricerca artistica e sul ruolo della tecnologia nei processi creativi contemporanei.

Venerdì 12 – Ore 21.00

Maurice Ravel: la ricerca della perfezione nei dettagli

Dario Monticelli dedica un nuovo appuntamento di Racconti Sonori alla figura del compositore francese, tra ascolti e approfondimenti.

Lunedì 15 – Ore 21.00

Frutti di pace: un viaggio, un progetto solidale per la Bosnia

Un incontro dedicato alla storia della cooperativa Insieme di Bratunac e all’impegno per la riconciliazione post-bellica. Con Mario Boccia, Matteo Fiorini, Roberto Morandi, Marco Giovannelli e Francesca Milano.

Martedì 16 – Ore 21.00

La conferenza sul clima di Belém: aspettative, esiti, prospettive

Giacomo Grassi analizza i lavori della COP30 nel contesto geopolitico e ambientale attuale.

Mercoledì 17 – Ore 21.00

Il nemico dentro: il potere invisibile dello spionaggio

Francesco Cancellato racconta la propria esperienza diretta con lo spyware Graphite, aprendo una riflessione sullo stato della libertà di stampa.

Giovedì 18 – Ore 21.00

“Mare aperto”: il Mediterraneo crocevia di storie e migrazioni

Luca Misculin esplora il Mediterraneo come spazio di incroci, rotte e narrazioni millenarie.

Venerdì 19 – Ore 21.00

Ormai: la musica urban incontra il cantautorato

La voce e la scrittura di Ormai raccontano un percorso che unisce immaginario urban e tradizione cantautorale.

Sabato 20 – Ore 21.00

“Le Firme” vent’anni dopo

Una serata dedicata al volume fotografico di Andrea Piacquadio, con testimonianze e ospiti della scena culturale varesina.

