Uccide la moglie di 81 anni a Mesenzana con un coltello, fermato dai carabinieri

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe uscito di casa subito dopo l’aggressione, urlando in strada, dove è stato notato da alcuni residenti che hanno dato l’allarme

Carabinieri generica

Una donna è stata trovata senza vita nel primo pomeriggio di oggi, sabato 15 novembre, all’interno di una casa in via Pezza a Mesenzana. La vittima, una donna di 81 anni, è stata accoltellata e il suo corpo è stato rinvenuto a terra, ormai privo di vita, dai sanitari del 118 intervenuti sul posto dopo la chiamata di alcuni vicini. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo sono giunti rapidamente i carabinieri della Stazione di Luino e del Nucleo Radiomobile, che hanno fermato il presunto autore dell’omicidio: si tratta del marito della vittima, anche lui ottantenne. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe uscito di casa subito dopo l’aggressione, urlando in strada, dove è stato notato da alcuni residenti che hanno dato l’allarme.

L’uomo è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso. Al momento non sono note le ragioni che lo avrebbero spinto a compiere il gesto.

L’intera area è stata isolata dai militari, che stanno lavorando per raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire con esattezza l’accaduto. Del fatto è stato avvisato anche il sindaco del paese, Alberto Rossi, che si dice «profondamente addolorato per l’accaduto, a nome dell’intera comunità».

Pubblicato il 15 Novembre 2025
