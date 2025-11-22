Lunedì i funerali di Mariella Chiari, a Mesenzana sarà lutto cittadino

Bandiere a mzz’asta a Mesenzana per celebrare l’ultimo saluto di una concittadina scomparsa in maniera violenta. Un fatto di tale portata da scuotere il paese per quanto avvenuto il 15 novembre, quando Mariella Chiari, 81 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione, colpita da diverse coltellate. A venir arrestato con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato è stato il marito Mario Renato Bianchi, 78 anni, conosciuto in paese.

L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe agito al culmine di un litigio, ma le indagini dei carabinieri e della Procura di Varese sono ancora in corso per chiarire il movente e la dinamica esatta dei fatti.

La tragedia ha profondamente colpito la comunità, tanto che il sindaco Alberto Rossi ha firmato l’ordinanza che proclama il lutto cittadino per il giorno dei funerali, fissati per lunedì 24 novembre alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di via Torre.

Nel documento ufficiale, il primo cittadino scrive di voler «interpretare il dolore e lo sgomento della comunità» e invita la popolazione a sospendere ogni attività incompatibile con il carattere luttuoso della giornata, esponendo le bandiere a mezz’asta e partecipando, in forma libera e spontanea, alla cerimonia funebre.

Nel frattempo, l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sul corpo di Mariella Chiari, i cui risultati saranno disponibili tra circa sessanta giorni. L’esame dovrà confermare le cause della morte e fornire ulteriori elementi utili alle indagini.

Mesenzana si stringe così attorno ai familiari della vittima, in un clima di dolore e incredulità che persiste nel paesino del Luinese.