Lunedì i funerali di Mariella Chiari, a Mesenzana sarà lutto cittadino
I funerali si svolgeranno il 24 novembre alle 14.30 alla Chiesa parrocchiale di via Torre. Il sindaco Alberto Rossi parla di “dolore e sgomento della comunità"
Bandiere a mzz’asta a Mesenzana per celebrare l’ultimo saluto di una concittadina scomparsa in maniera violenta. Un fatto di tale portata da scuotere il paese per quanto avvenuto il 15 novembre, quando Mariella Chiari, 81 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione, colpita da diverse coltellate. A venir arrestato con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato è stato il marito Mario Renato Bianchi, 78 anni, conosciuto in paese.
L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe agito al culmine di un litigio, ma le indagini dei carabinieri e della Procura di Varese sono ancora in corso per chiarire il movente e la dinamica esatta dei fatti.
La tragedia ha profondamente colpito la comunità, tanto che il sindaco Alberto Rossi ha firmato l’ordinanza che proclama il lutto cittadino per il giorno dei funerali, fissati per lunedì 24 novembre alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di via Torre.
Nel documento ufficiale, il primo cittadino scrive di voler «interpretare il dolore e lo sgomento della comunità» e invita la popolazione a sospendere ogni attività incompatibile con il carattere luttuoso della giornata, esponendo le bandiere a mezz’asta e partecipando, in forma libera e spontanea, alla cerimonia funebre.
Nel frattempo, l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sul corpo di Mariella Chiari, i cui risultati saranno disponibili tra circa sessanta giorni. L’esame dovrà confermare le cause della morte e fornire ulteriori elementi utili alle indagini.
Mesenzana si stringe così attorno ai familiari della vittima, in un clima di dolore e incredulità che persiste nel paesino del Luinese.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.