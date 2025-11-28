Un arresto a Sesto Calende per droga, in casa oltre un chilo di ketamina

Un nuovo duro colpo allo spaccio di droga tra i giovanissimi: nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Sesto Calende hanno arrestato un 26enne italiano, trovando nella sua abitazione oltre un chilo di ketamina già suddivisa in dosi e pronta allo smercio.

La svolta è arrivata durante un controllo nel piazzale della Stazione ferroviaria, uno dei punti più sensibili monitorati dai militari, soprattutto nelle ore della movida del fine settimana. Durante il pattugliamento, i Carabinieri hanno notato il giovane che, alla loro vista, ha tentato di disfarsi di uno spinello e di guadagnare rapidamente la passerella per salire su un treno in partenza, nel tentativo di sottrarsi.

La perquisizione personale ha confermato i sospetti: addosso al 26enne sono stati trovati una modica quantità di hashish e 1 grammo di ketamina. Elementi che hanno indotto i militari ad approfondire il controllo, anche alla luce del fatto che, solo pochi mesi fa, lo stesso giovane era stato sorpreso con 37 francobolli imbevuti di LSD e altre droghe sintetiche.

È scattata così la perquisizione domiciliare, effettuata insieme ai Carabinieri della Stazione di Somma Lombardo. Nell’abitazione il quadro è apparso immediatamente incompatibile con un consumo personale: i militari hanno sequestrato 1,1 kg di ketamina, parte della quale già confezionata e termosaldata in dosi, 4,5 grammi di oppio, 2,5 grammi di hashish, una dose di speed (leggi amfetamina), diverse confezioni di funghi allucinogeni, oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Per il giovane sono scattate le manette: su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura di Busto Arsizio, è stato tradotto nel carcere di Busto Arsizio. L’arresto è stato convalidato ed il soggetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Le indagini ora proseguono per ricostruire la rete dello smercio e la reale portata del giro di droga che, secondo gli investigatori, avrebbe avuto come destinatari soprattutto i più giovani che frequentano la movida sestese.