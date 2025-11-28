Varese News

Varese Laghi

Un arresto a Sesto Calende per droga, in casa oltre un chilo di ketamina

Durante il pattugliamento i militari hanno notato il giovane che ha tentato di disfarsi di uno spinello e scappare. In casa il bazar delle sostanze: oppio, hascisc, speed e funghi allucinogeni

Generico 24 Nov 2025

Un nuovo duro colpo allo spaccio di droga tra i giovanissimi: nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Sesto Calende hanno arrestato un 26enne italiano, trovando nella sua abitazione oltre un chilo di ketamina già suddivisa in dosi e pronta allo smercio.

La svolta è arrivata durante un controllo nel piazzale della Stazione ferroviaria, uno dei punti più sensibili monitorati dai militari, soprattutto nelle ore della movida del fine settimana. Durante il pattugliamento, i Carabinieri hanno notato il giovane che, alla loro vista, ha tentato di disfarsi di uno spinello e di guadagnare rapidamente la passerella per salire su un treno in partenza, nel tentativo di sottrarsi.

La perquisizione personale ha confermato i sospetti: addosso al 26enne sono stati trovati una modica quantità di hashish e 1 grammo di ketamina. Elementi che hanno indotto i militari ad approfondire il controllo, anche alla luce del fatto che, solo pochi mesi fa, lo stesso giovane era stato sorpreso con 37 francobolli imbevuti di LSD e altre droghe sintetiche.

Generico 24 Nov 2025

È scattata così la perquisizione domiciliare, effettuata insieme ai Carabinieri della Stazione di Somma Lombardo. Nell’abitazione il quadro è apparso immediatamente incompatibile con un consumo personale: i militari hanno sequestrato 1,1 kg di ketamina, parte della quale già confezionata e termosaldata in dosi, 4,5 grammi di oppio, 2,5 grammi di hashish, una dose di speed (leggi amfetamina), diverse confezioni di funghi allucinogeni, oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Per il giovane sono scattate le manette: su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura di Busto Arsizio, è stato tradotto nel carcere di Busto Arsizio. L’arresto è stato convalidato ed il soggetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Le indagini ora proseguono per ricostruire la rete dello smercio e la reale portata del giro di droga che, secondo gli investigatori, avrebbe avuto come destinatari soprattutto i più giovani che frequentano la movida sestese.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.