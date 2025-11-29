Un calendario per tornare bambini: arriva l’Avvento digitale di Ascom Servizi Busto Arsizio e Medio Olona

C’è un gesto che appartiene all’infanzia, uno di quelli che restano incollati alla memoria come il profumo dei biscotti o la neve che tace le strade: aprire la casellina del calendario dell’Avvento.

Una finestrella al giorno, un piccolo segreto nascosto dietro la carta, un rito capace di rendere speciale ogni mattina di dicembre. È proprio quella magia, la curiosità, l’attesa, il gusto di scoprire “cosa ci sarà oggi”, che Ascom Servizi Busto Arsizio e Medio Olona ha deciso di riportare alla luce con un progetto semplice e sorprendente: un calendario dell’Avvento digitale, pensato per accompagnare associati, clienti e follower dal 1° al 25 dicembre.

Un’iniziativa originale, che unisce tradizione e innovazione e che vuole rafforzare il senso di comunità della grande famiglia Confcommercio. Ogni settimana i nostri associati riceveranno una mail con sette caselline digitali, una per ogni giorno, da aprire e scoprire. Dentro, di volta in volta, troveranno quiz, giochi, spunti utili per valorizzare la propria attività, curiosità sul territorio, checklist, mini-guide e piccoli omaggi digitali.

Contenuti, premi e caselline “speciali”

Nel corso del calendario compariranno anche le “caselline premio”, che daranno accesso a premi fisici firmati LEGAMI: mini agende, borracce, mouse, block notes magnetici, speaker Bluetooth, calcolatrici e penne personalizzate.

I premi potranno essere ritirati presentandosi alla sede di Confcommercio Busto Arsizio e Medio Olona a partire dal giorno successivo alla comunicazione di vincita, con le modalità indicate nel regolamento

Oltre ai premi, ogni giorno offrirà un contenuto diverso: consigli per migliorare la comunicazione aziendale, checklist utili per il periodo natalizio, curiosità su tradizioni o prodotti locali, piccoli giochi e quiz pensati per coinvolgere tutta la community digitale.

Come partecipare (newsletter e social)

Il Calendario dell’Avvento Ascom è aperto a tutti, con due percorsi distinti.

Per gli associati

È la versione più completa dell’iniziativa:

ogni settimana arriva la mail con le 7 caselline ;

; ogni giorno si clicca sulla casellina per accedere al contenuto;

se è presente una casellina premio , una mail dedicata invita a partecipare tramite link;

, una mail dedicata invita a partecipare tramite link; i primi 10 iscritti vincono un premio principale; dall’11° al 25° ricevono un premio di partecipazione;

vincono un premio principale; ricevono un premio di partecipazione; tutti possono comunque scaricare il voucher digitale della giornata

Per i follower social

Anche chi segue Ascom Servizi su Facebook e Instagram potrà partecipare:

ogni giorno verrà pubblicata la casellina del giorno in versione social ;

; per partecipare basta interagire con il post o la storia (commenti, quiz, sticker interattivi, risposte);

(commenti, quiz, sticker interattivi, risposte); i follower potranno accedere ai contenuti digitali e agli omaggi previsti per la community;

i premi fisici restano riservati agli associati.

In entrambe le modalità, l’obiettivo è permettere a chiunque di vivere un percorso quotidiano fatto di curiosità, contenuti utili e piccoli momenti di leggerezza.

La visione e lo spirito dell’iniziativa

Il progetto nasce dal desiderio di creare un Avvento che non sia solo digitale, ma soprattutto condiviso, offrendo un’esperienza quotidiana che unisca utilità, gioco e partecipazione.

Nel presentare l’iniziativa, Ascom Servizi Busto Arsizio sottolinea così il senso del progetto: «L’idea del Calendario dell’Avvento nasce dal desiderio di creare un’esperienza digitale leggera, curiosa e coinvolgente, capace di accompagnare giorno dopo giorno i nostri clienti e follower nel periodo dell’Avvento. Un calendario che alterna ricette, curiosità e spunti utili per valorizzare la propria attività – come mini-guide pratiche per fidelizzare i clienti o suggerimenti su come raccontare al meglio la propria impresa a Natale. E per i nostri soci e clienti più affezionati abbiamo pensato anche a una sorpresa in più, perché crediamo sia giusto premiare chi da anni ci dà fiducia scegliendo i nostri servizi».

L’iniziativa vuole essere un gesto concreto. Un modo per rimanere vicini agli associati, per accompagnarli nel mese più intenso dell’anno e per costruire, giorno dopo giorno, una relazione sempre più forte con tutta la comunità.