Una notte da brividi a Mercallo: la Halloween Parade “strega” il paese
Oltre 250 bambini protagonisti della quarta edizione dell’evento organizzato dall’Associazione Genitori “I Sassi” tra mostri, streghe e mummie
È stata una notte magica e piena di brividi quella che ha animato Mercallo in occasione della quarta edizione della Halloween Parade, l’evento organizzato dall’Associazione Genitori “I Sassi” con il patrocinio del Comune di Mercallo e la collaborazione della Pro Loco.
Più di 250 bambini, molti provenienti anche da altri paesi della provincia, hanno partecipato al tradizionale appuntamento che ha trasformato il centro storico in un percorso da paura, tra sette postazioni e sei corti allestite a tema: i ragni mutanti, gli zombie, le streghe, il labirinto, le mummie, e i fantasmi e le suore.
Il ritrovo è avvenuto nel parchetto di Piazza della Croce, da cui è partita la sfilata dei piccoli “mostri” per le vie del paese, accompagnati da genitori e volontari. Le corti sono state teatro di animazioni, scenografie e giochi spaventosi, frutto del lavoro creativo dei membri dell’associazione e dei cittadini che hanno contribuito con entusiasmo all’allestimento.
La serata si è conclusa con la tradizionale risottata offerta dall’amministrazione comunale, allestita nel parcheggio della Cooperativa, dietro al Bar da Pino, dove famiglie e organizzatori si sono ritrovati per un momento conviviale all’insegna del calore e della condivisione.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.