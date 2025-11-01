Varese News

Varese Laghi

Una notte da brividi a Mercallo: la Halloween Parade “strega” il paese

Oltre 250 bambini protagonisti della quarta edizione dell’evento organizzato dall’Associazione Genitori “I Sassi” tra mostri, streghe e mummie

Mercallo stregato dalla Halloween Parade

È stata una notte magica e piena di brividi quella che ha animato Mercallo in occasione della quarta edizione della Halloween Parade, l’evento organizzato dall’Associazione Genitori “I Sassi” con il patrocinio del Comune di Mercallo e la collaborazione della Pro Loco.

Galleria fotografica

Una notte da brividi a Mercallo: la Halloween Parade “strega” il paese 4 di 8
Mercallo stregato dalla Halloween Parade
Mercallo stregato dalla Halloween Parade
Mercallo stregato dalla Halloween Parade
Mercallo stregato dalla Halloween Parade

Più di 250 bambini, molti provenienti anche da altri paesi della provincia, hanno partecipato al tradizionale appuntamento che ha trasformato il centro storico in un percorso da paura, tra sette postazioni e sei corti allestite a tema: i ragni mutanti, gli zombie, le streghe, il labirinto, le mummie, e i fantasmi e le suore.

Il ritrovo è avvenuto nel parchetto di Piazza della Croce, da cui è partita la sfilata dei piccoli “mostri” per le vie del paese, accompagnati da genitori e volontari. Le corti sono state teatro di animazioni, scenografie e giochi spaventosi, frutto del lavoro creativo dei membri dell’associazione e dei cittadini che hanno contribuito con entusiasmo all’allestimento.

La serata si è conclusa con la tradizionale risottata offerta dall’amministrazione comunale, allestita nel parcheggio della Cooperativa, dietro al Bar da Pino, dove famiglie e organizzatori si sono ritrovati per un momento conviviale all’insegna del calore e della condivisione.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Novembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Una notte da brividi a Mercallo: la Halloween Parade “strega” il paese 4 di 8
Mercallo stregato dalla Halloween Parade
Mercallo stregato dalla Halloween Parade
Mercallo stregato dalla Halloween Parade
Mercallo stregato dalla Halloween Parade

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.