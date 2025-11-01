Una notte da brividi a Mercallo: la Halloween Parade “strega” il paese

È stata una notte magica e piena di brividi quella che ha animato Mercallo in occasione della quarta edizione della Halloween Parade, l’evento organizzato dall’Associazione Genitori “I Sassi” con il patrocinio del Comune di Mercallo e la collaborazione della Pro Loco.

Più di 250 bambini, molti provenienti anche da altri paesi della provincia, hanno partecipato al tradizionale appuntamento che ha trasformato il centro storico in un percorso da paura, tra sette postazioni e sei corti allestite a tema: i ragni mutanti, gli zombie, le streghe, il labirinto, le mummie, e i fantasmi e le suore.

Il ritrovo è avvenuto nel parchetto di Piazza della Croce, da cui è partita la sfilata dei piccoli “mostri” per le vie del paese, accompagnati da genitori e volontari. Le corti sono state teatro di animazioni, scenografie e giochi spaventosi, frutto del lavoro creativo dei membri dell’associazione e dei cittadini che hanno contribuito con entusiasmo all’allestimento.

La serata si è conclusa con la tradizionale risottata offerta dall’amministrazione comunale, allestita nel parcheggio della Cooperativa, dietro al Bar da Pino, dove famiglie e organizzatori si sono ritrovati per un momento conviviale all’insegna del calore e della condivisione.